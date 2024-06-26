في 7 مجالات متنوعة.. "تنمية الأفلاج" تستقبل الطلاب ببرنامج "صيفك معنا أجمل"

بدأت جمعية تنمية الأفلاج في استقبال الطلاب الراغبين في التسجيل في برنامجها "صيفك معنا أجمل"، والتي خصصت خلاله 7 مجالات متنوعة وفقًا للفئة العمرية "ابتدائي ومتوسط وثانوي".
وتَضَمّنت المجالات التي أتاحت الجمعية خلالها التسجيل: (عطاء لطلاب المرحلة المتوسطة، وشباب التنمية لطلاب المرحلة الثانوية، وتأسيس الكتابة والقراءة، وتعلم اللغة الإنجليزية لطلاب الابتدائي، وتعليم السباحة وأكاديمية شوت لكرة القدم لجميع المراحل، بالإضافة إلى الحساب الذهني لطلاب المرحلة الابتدائية).
وتأتي تلك المجالات التي أتاحتها جمعية تنمية الأفلاج لطلاب المحافظة لاكتشاف مواهبهم وممارسة الأنشطة بكافة مجالات واستثمار أوقاتهم بالأنشطة المفيدة التي تسهم في تنمية خبراتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة.