في 7 مجالات متنوعة.. "تنمية الأفلاج" تستقبل الطلاب ببرنامج "صيفك معنا أجمل"

وتَضَمّنت المجالات التي أتاحت الجمعية خلالها التسجيل: (عطاء لطلاب المرحلة المتوسطة، وشباب التنمية لطلاب المرحلة الثانوية، وتأسيس الكتابة والقراءة، وتعلم اللغة الإنجليزية لطلاب الابتدائي، وتعليم السباحة وأكاديمية شوت لكرة القدم لجميع المراحل، بالإضافة إلى الحساب الذهني لطلاب المرحلة الابتدائية).