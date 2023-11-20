"أمانة الطائف" تحتفل باليوم العالمي للطفل ببرامج ترفيهية وفنية وثقافية

وقالت "أمانة الطائف" لـ "سبق" إن الفعاليّات الترفيهية للأطفال تضمنت ألعاب الذكاء والألعاب الحركية، ومجموعة من المسابقات، وتوزيع الجوائز، ومحاضرات توعوية للأمهات، واستشارات طبية تفيد العائلة، بالإضافة إلى معرض رسومات للأطفال بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة من القطاع غير الربحي، حيث شاركت جمعية العون الخيرية بالطائف، وكذلك جمعية أرزاق لحفظ النعمة، بجمعية فتاة ثقيف الخيرية بجوائز للأطفال ومسابقات وتوزيع أدوات الرسم والهدايا على الأطفال، حيث تم توزيع أكثر من 500 هدية على الأطفال.