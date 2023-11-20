"أمانة الطائف" تحتفل باليوم العالمي للطفل ببرامج ترفيهية وفنية وثقافية

شاركت أمانة محافظة الطائف في فعاليّات اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، وذلك بحديقة الملك عبدالله بالنسيم، من خلال تنظيم عددٍ من البرامج والفعاليّات، بالتعاون مع جمعية العون الخيرية بالطائف.
وقالت "أمانة الطائف" لـ "سبق" إن الفعاليّات الترفيهية للأطفال تضمنت ألعاب الذكاء والألعاب الحركية، ومجموعة من المسابقات، وتوزيع الجوائز، ومحاضرات توعوية للأمهات، واستشارات طبية تفيد العائلة، بالإضافة إلى معرض رسومات للأطفال بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة من القطاع غير الربحي، حيث شاركت جمعية العون الخيرية بالطائف، وكذلك جمعية أرزاق لحفظ النعمة، بجمعية فتاة ثقيف الخيرية بجوائز للأطفال ومسابقات وتوزيع أدوات الرسم والهدايا على الأطفال، حيث تم توزيع أكثر من 500 هدية على الأطفال.
وأشارت "أمانة الطائف" إلى أن إقامة هذا الاحتفال هو للتذكير بحقوق الطفل من منطلق المسؤولية الاجتماعية وواجب المجتمع تجاه هذه الفئة التي تعد عماد المستقبل وموردًا مهمًا من موارد التنمية والإبداع.
وأكدت الأمانة أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل وتنظيم الفعاليّات يأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لأمانة الطائف ومن ضمن البرامج الخاصة بتعزيز البعد الإنساني من خلال خدمة فئة غالية وهي الأطفال، حيث أخذت الأمانة على عاتقها استثمار هذه المناسبات بشكلٍ إيجابي وفعّال، والاستفادة من الإمكانات التي وفرتها وخصوصًا وجود الحدائق والساحات المميزة التي تخدم الأطفال وتلبي رغباتهم في اللعب والترفيه.
يُشار إلى أن الأمانة قامت في وقتٍ سابق بتهيئة 128 حديقة تحتوي على 144 لعبة للأطفال و8 ملاعب رياضية، بالإضافة إلى عدد من الملاعب الرملية، مشيرة إلى أن لعب الأطفال في الحدائق وساحات الملاعب يساعدهم على إتقان المهارات الحركية وتنمية القدرات الإدراكية والإبداعية للطفل.