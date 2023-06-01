تقويم فعاليات جدة يستضيف أبناء شهداء الواجب في زيارة خاصة لـ "السيتي ووك"

وعبر أسر وذوو الشهداء عن سعادتهم بهذه المبادرة غير المستغربة التي تعكس حجم الاهتمام من قبل الدولة، وكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة بهذه الفئة التي ضحى ذووهم بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وقيادته، مقدمين شكرهم وتقديرهم لوزارة الحرس الوطني وإلى تقويم فعاليات جدة على هذه الجولة التي أدخلت السعادة على قلوب ذويهم، وعكست حجم الجهود المبذولة في إسعاد المجتمع وصنع حالة من الفرح والبهجة لدى كافة فئات المجتمع.