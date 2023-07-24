في نسخته الثالثة.. "البواردي" يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان "فلفل شقراء"

ترأس عادل بن عبدالله البواردي، محافظ شقراء رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان فلفل شقراء الثالث والفعاليّات المصاحبة، اجتماع اللجنة التنفيذية للمهرجان في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة.
وحضر الاجتماع عضوا اللجنة التنفيذية، رئيس بلدية شقراء المهندس فهد الرميح ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة محمد أباحسين، وأعضاء لجنة الإعلام والعلاقات العامة الإعلامي الأستاذ نايف الصفق، والدكتور فلاح الجوفان، والدكتور عبدالله المترك.
كما حضر الاجتماع رئيس لجنة التشريفات في المهرجان المهندس علي السبيعي، وعضو اللجنة عبدالرحمن الدوسري، ورئيس لجنة التطوع إبراهيم الحميد، ورئيس لجنة الأمن والسلامة عبدالله الغربي، ورئيسة لجنة الأسر المنتجة شيهانة الحافي.
وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من استعدادات لإقامة مهرجان فلفل شقراء الثالث والفعاليّات المصاحبة، الذي سيُقام في قاعة احتفالات البلدية الواقعة بجوار نادي الوشم الرياضي، حيث افتتح المحافظ الاجتماع بالترحيب بالحضور، وبرئيس بلدية شقراء المهندس فهد الرميح الذي باشر عمله رئيسًا للبلدية هذا الأسبوع، ثم تحدث المحافظ عن أهم الأعمال التي تم تنفيذها استعدادًا لإقامة المهرجان.
وتحدث كل من رئيس البلدية ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة عن أهم التنظيمات التي تم إنجازها، والخدمات التي سيتم توفيرها في مقر المهرجان.
وأوضح رئيس لجنة التطوع بالمهرجان كثافة الإقبال على التطوع بالعمل في المهرجان؛ إذ شدد على تقدم 230 متطوعًا ومتطوعة من شباب وفتيات المحافظة، منهم 126 متطوعًا، و 104 متطوعات، بينما أكدت رئيسة لجنة الأسر المنتجة تجهيز أكثر من 20 مقرًا ، لبيع منتجات الأسر المشاركة.
وبيّنت لجنة الإعلام والعلاقات العامة أهم مهامها، مؤكدة استكمال جميع التجهيزات الإعلامية، وفق الخطة الإعلامية المعدة مسبقًا، فيما شدد رئيس لجنة الأمن والسلامة على التنسيق مع اللجان لتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة.
وفي نهاية الاجتماع، أقر محافظ شقراء رئيس اللجنة التنفيذية عددًا من القرارات أهمها: تحديد موعد افتتاح المهرجان، حيث تقرر أن يكون بعد صلاة المغرب من يوم الخميس ٩ من المحرم 1445، إضافة إلى الموافقة على تحديد وقت بداية ونهاية فعاليّات المهرجان اليومية؛ إذ تقرر أن يفتتح المهرجان أبوابه الساعة 6م ، ويغلق الساعة 6 بعد منتصف الليل.
كما تقرر أن يتم تجهيز مقر للضيافة للرجال وآخر للنساء لاستقبال ضيوف المهرجان.