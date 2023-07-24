في نسخته الثالثة.. "البواردي" يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان "فلفل شقراء"

وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من استعدادات لإقامة مهرجان فلفل شقراء الثالث والفعاليّات المصاحبة، الذي سيُقام في قاعة احتفالات البلدية الواقعة بجوار نادي الوشم الرياضي، حيث افتتح المحافظ الاجتماع بالترحيب بالحضور، وبرئيس بلدية شقراء المهندس فهد الرميح الذي باشر عمله رئيسًا للبلدية هذا الأسبوع، ثم تحدث المحافظ عن أهم الأعمال التي تم تنفيذها استعدادًا لإقامة المهرجان.