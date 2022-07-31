الشرقية.. 600 دارس ودارسة في فصول محو الأمية بمحافظة العديد

تواصل الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم المنطقة الشرقية، تقديم العديد من البرامج والمبادرات النوعية لخدمة أكثر من 600 دارس ودارسة في الجوانب التعليمية.
وتستمر الحملة أربعين يومًا، وتتركز برامجها التعليمية وخدماتها المتنوعة بمحافظة العديد والهجر التابعة لها.
وتهدف إلى تعليم المهارات الأساسية في المواد الدينية والعربية، وكذلك مقدمة في مادة الرياضيات وغيرها من المواد.
كما تتضمن الحملة فصولاً دراسية وبرامج تدريبية وترفيهية وخدمات عامة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: إن الحملة تهدف إلى محو الأمية الأبجدية والحضارية لدى المواطنين والمواطنات في القرى والهجر النائية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، بتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب.
وكذلك العمل على خفض نسبة الأمية في المملكة وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن وقيادته في نفوس الدارسين والعمل على نشر الوعي لديهم في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والثقافية.
وأشار "الباحص" إلى أن الجهات الحكومية المشاركة في الحملة باشرت مهامها في توجيه وتثقيف المستفيدين والمستفيدات حول البرامج التي تعمل عليه.
وأوضح قائلاً: قدمت وزارة الزراعة تعريفًا وشرحًا للمستفيدين في كيفية استخدام بوابة الوزارة الإلكترونية وطريقة طلب وتقديم الخدمات من خلالها.
كما قامت بتقديم خدمة رش عدد من حظائر مواشي المستفيدين وتوزيع المشروبات الخاصة بـ سقيا الطيور، والوقوف على احتياجات المستفيدين وتقديم الخدمات لهم.
وحرصت وزارة الصحة، ممثلة في مستشفى سلوى العام، على توعية الدارسين والدارسات عبر برنامج "طمنا عليك" الصحي وأخذ العلامات الحيوية لكل دارس ودارسة، وتثقيف من لديهم بعض الأمراض المزمنة وطرق التعامل معها وتوفير الخدمات الطبية المتنوعة لمباشرة الحالات الصحية.
من جانبها، درست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجوانب الأسرية والحياتية، لتسجيلها ببرامج الوزارة لدعم ومساعدة الحالات المستفيدة.