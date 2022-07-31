الشرقية.. 600 دارس ودارسة في فصول محو الأمية بمحافظة العديد

وحرصت وزارة الصحة، ممثلة في مستشفى سلوى العام، على توعية الدارسين والدارسات عبر برنامج "طمنا عليك" الصحي وأخذ العلامات الحيوية لكل دارس ودارسة، وتثقيف من لديهم بعض الأمراض المزمنة وطرق التعامل معها وتوفير الخدمات الطبية المتنوعة لمباشرة الحالات الصحية.