مدير تعليم تبوك ينقل شكر وزير التعليم لحارس مدرسة بتيماء ساهم بإطفاء حريق مفاجئ

نقل المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير شكر وتقدير معالي وزير التعليم للموظف / سعود بن عوفان العنزي حارس مدرسة الابتدائية والروضة الأولى بتيماء؛ وذلك نظير موقفه البارز وجهوده المخلصة في المساهمة بإطفاء حريق مفاجئ لسيارة توقفت أمام بوابة المدرسة بالتعاون مع إدارة المدرسة وأولياء الأمور وإبلاغ الدفاع المدني؛ وثمن مدير التعليم جهود حارس المدرسة وسرعة تصرفه ما يعكس حسه المسؤول وتفانيه في أداء عمله؛ جاء ذلك خلال استقباله و تكريمه لحارس المدرسة بحضور المساعد للخدمات محمد شاطري ومنسوبي الأمن والسلامة بتعليم تبوك.
وكانت “سبق” قد نشرت في وقت سابق تفاصيل الحادث في حينه الذي وقع أمام المدرسة الابتدائية الأولى للبنات بتيماء، حيث اندلع حريق عرضي في مركبة متوقفة أثناء دخول الطالبات إلى المدرسة، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات، بفضل سرعة استجابة إدارة المدرسة بتأمين طفايات الحريق وتعاون الحارس وعدد من أولياء الأمور في الموقع.