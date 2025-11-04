مدير تعليم تبوك ينقل شكر وزير التعليم لحارس مدرسة بتيماء ساهم بإطفاء حريق مفاجئ

وكانت “سبق” قد نشرت في وقت سابق تفاصيل الحادث في حينه الذي وقع أمام المدرسة الابتدائية الأولى للبنات بتيماء، حيث اندلع حريق عرضي في مركبة متوقفة أثناء دخول الطالبات إلى المدرسة، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات، بفضل سرعة استجابة إدارة المدرسة بتأمين طفايات الحريق وتعاون الحارس وعدد من أولياء الأمور في الموقع.