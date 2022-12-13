"صحة حائل" تحقق 90% في جودة تحليل وذكاء الأعمال للشهر الماضي

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل نسبة 90% في اكتمال وجودة البيانات لتحليل وذكاء الأعمال لشهر نوفمبر من هذا العام 2022 م؛ حيث يعتبر تحليل وجودة البيانات من أهم الركائز الأساسية للاستفادة من اتخاذ القرارات السليمة وفرص التحسين في العمليات التي يتم الاستفادة منها في مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.