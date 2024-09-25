بمشاركة 30 ألف شخص.. نجاح لافت لفعاليات اليوم الوطني في حوطة بني تميم

وبدأ الحفل الرسمي بالسلام الملكي، ثم العروض النجدية، ثم توالت الفقرات لتشمل عدد 4 أوبريتات وطنية بمشاركة عدد من الفنانين، وفرقة ترفيهية، وتفعيل شارع الفنون بالعديد من الفعاليات الفنية والترفيهية متزينًا بصور قادة الوطن وبمشاركة أكثر من 100 أسرة منتجة، وتفعيل مهرجان تسويقي على مساحة 4000 متر مربع، وتفعيل الكافيهات البرية وأركان القهوة السعودية بالخيام الربيعية، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع.