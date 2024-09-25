بمشاركة 30 ألف شخص.. نجاح لافت لفعاليات اليوم الوطني في حوطة بني تميم

أقامت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية حوطة بني تميم- احتفالات اليوم الوطني 94 محققة نجاحًا منقطع النظير؛ حيث بلغ عدد المشاركين في الاحتفالات أكثر من 30 ألف شخص.
وأوضح عدد ممن شاركوا في الفعاليات أنها كانت متميزة حيث شملت جميع الفئات وغطت جميع الأماكن ومختلف الأذواق.
وبدأ الحفل الرسمي بالسلام الملكي، ثم العروض النجدية، ثم توالت الفقرات لتشمل عدد 4 أوبريتات وطنية بمشاركة عدد من الفنانين، وفرقة ترفيهية، وتفعيل شارع الفنون بالعديد من الفعاليات الفنية والترفيهية متزينًا بصور قادة الوطن وبمشاركة أكثر من 100 أسرة منتجة، وتفعيل مهرجان تسويقي على مساحة 4000 متر مربع، وتفعيل الكافيهات البرية وأركان القهوة السعودية بالخيام الربيعية، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع.
وشارك في الاحتفالات عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية؛ مما جسّد معاني الفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم، وسط أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز واللحمة الوطنية والولاء لخدمة الوطن ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.