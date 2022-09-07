"إسلامية نجران" تعلن فتح التسجيل في البرنامج العلمي "متون"

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران فتح التسجيل في المستوى الأول للعام الحالي ١٤٤٤هـ في البرنامج العلمي "متون" تحت إشراف مركز الدعوة بالفرع بالتعاون مع جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بنجران "بصائر".
وصرح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) أن خطة المستوى الأول تتناول المتون الآنية (حلية طالب العلم، لامية شيخ الإسلام، الأصول الثلاثة، أسباب الانحرافات الفكرية) وتم تحديد الجوامع التالية ( جامع العسكري بالفيصلية وجامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد وجامع ابن باز بمخطط الأمير مشعل وجامع ابن علاس بحي السحيم).
وشدد "العصيمي" على أن برنامج متون ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتعليمهم أمور دينهم.