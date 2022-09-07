"إسلامية نجران" تعلن فتح التسجيل في البرنامج العلمي "متون"

وصرح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) أن خطة المستوى الأول تتناول المتون الآنية (حلية طالب العلم، لامية شيخ الإسلام، الأصول الثلاثة، أسباب الانحرافات الفكرية) وتم تحديد الجوامع التالية ( جامع العسكري بالفيصلية وجامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد وجامع ابن باز بمخطط الأمير مشعل وجامع ابن علاس بحي السحيم).