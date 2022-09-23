"الذروي": وطننا شامة في جبين الدنيا.. وقيادتنا الرشيدة "بيت حكم وعدل"

وأضاف: "فتح الله على يدي الملك عبدالعزيز وبسط الأمن والأمان على أرجاء الجزيرة العربية لنتفأ ظلاله جيلاً بعد جيل، وفتح الله له خزائن الأرض بالخيرات والنعيم الذي نرفل فيه ورغد العيش الذي نعيشه، في ظل ما قام عليه من جهد عظيم، وحافظ عليه أبناؤه من بعده وأحفاده، وقاموا على ملك البلاد بكل ثقة واقتدار، فلا تزيدهم الأيام إلا مجداً، ولا الأزمات إلا ثباتاً وقوة، حتى غدا الوطن شامة في جبين الدنيا، وأصبح وطناً، بالإضافة إلى أنه قبلة للمسلمين قبلة لكل العالم في الاقتصاد والأمن".