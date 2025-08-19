بمشاركة 300 متطوع.. "رشفة سيل" تسقي زوّار الرياض في 12 موقعًا

أطلقت جمعية "سيل – ماء ونماء" بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، مبادرة "رشفة سيل" لسقيا الماء في عدد من المواقع العامة، تشمل حديقة الرويق، ومقبرة الشمال، ومقبرة الجنوب، إضافة إلى 9 مواقع أخرى موزعة في أنحاء العاصمة.
وتستهدف المبادرة، التي تنطلق تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، توزيع أكثر من 50 ألف عبوة ماء على مرتادي المواقع، بمشاركة 300 متطوع، والوصول برسائل التوعية إلى أكثر من 100 ألف مستفيد، ضمن جهود الجمعية والأمانة لتعزيز جودة الحياة في مدينة الرياض.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية "سيل"، عبدالله بن راشد الغريب، أن المبادرة تتجاوز كونها سقيا فقط، قائلًا: "حين تمتد يدك بكوب ماء بارد في يوم صيفي حار، فأنت لا تروي عطشًا فحسب، بل تمنح حياة"، مشيرًا إلى أن المبادرة تنطلق من قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}، وهي رسالة محبة وتكاتف، ودعوة لجعل العطاء عادة دائمة تتدفق كالماء في حياتنا.