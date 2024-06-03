رئيس جامعة المؤسس يفتتح معرض كلية العمارة والتخطيط السنوي

افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، اليوم الاثنين، معرض كلية العمارة والتخطيط السنوي "استديو 2024"، بمساهمة أكثر من 250 مشاركة طلابية في التخصصات كافة.
ودشن رئيس الجامعة، على هامش المعرض، مبادرة "صمم منزلك"، الموجهة إلى منسوبي الجامعة (أعضاء هيئة التدريس، الإداريين، الفنيين، الطلاب، المتقاعدين).
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمة التصميم المعماري والإشراف على المشروعات المعمارية لجميع الوحدات السكنية والتجارية بجودة وأسعار تنافسية لمنسوبي الجامعة.
لاسيما لامتلاك بيت خبرة الكلية لفريق عمل يضم نخبة من المصممين العمرانيين والخبراء الفنيين والإداريين والماليين الذين يمتلكون المعرفة الكاملة وتقديم هذه الخدمة بكفاءة عالية.
وتمثل هذه المبادرة أحد محاور الاستدامة المؤسسية للجامعة، وارتباطها أيضًا بالأوليات الإستراتيجية، فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق والتمويل الذاتي، وبناء مهارات الخريجين والطلاب من خلال مشاركة المتميزين منهم في تصميم هذه المشروعات.
عقب ذلك، تجول رئيس الجامعة في أرجاء المعرض برفقة عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور محمد العمودي؛ حيث شاهد التصاميم التي أنجزها طلاب الجامعة.
وأشاد بالتصاميم المبتكرة والأفكار الحديثة التي تعكس قدرة الشباب السعوديين وطموحاتهم وأفكارهم الإبداعية بمعايير عالمية.
ويضم المعرض نماذج مشروعات لطلاب الكلية، خصوصًا الخريجين من خلال إبراز مواهبهم، لاسيما في مهارة التصميم وأهميتها في تطور وتنمية المجتمعات واستثمار قدرات المتميزين، ما يشجع القطاعات الخاصة والحكومية على تبني أعمالهم واستقطابهم.
تلا ذلك تكريم الرعاة الرسميين للمعرض السنوي، كما كرم رئيس الجامعة القائمين على المعرض من منسوبي كلية العمارة والتخطيط.
ويأتي تنظيم معرض كلية العمارة والتخطيط السنوي "استديو 2024" للعام الحالي، ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ رؤﯾﺘﮭﺎ ورﺳﺎﻟﺘﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ المرسومة في الخطة الإستراتيجية للكلية اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻣﻦ رؤﯾﺔ ورﺳﺎﻟﺔ وأھﺪاف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؛ ﺣﯿﺚ يهدف ﻣﻌﺮض ﻣﺸروعات طﻼب ﻛﻠﯿﺔ العمارة والتخطيط ﺑﺄﻗﺴﺎﻣﮭﺎ الأربعة: العمارة، والتخطيط، وﻋمارة ﺑﯿﺌﺔ، وﺟﯿﻮﻣﺎﺗﻜﺲ، إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ بنوعية اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ بعد التخرج.
كما يعنى ﺑﻌﺮض ﺗﻄﻮﯾﺮ وأﻓﻜﺎر وطﺮق اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة، ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ المعمارية والعمرانية وﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ما ھﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وأشاد رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، بجهود كلية العمارة والتخطيط ومبادرتها بتقديم مشروع "صمم منزلك"، مؤكدًا أهمية تطوير رأس المال البشري لمنسوبي كلية العمارة والتخطيط وتقديم خدمة واقعية لمنسوبي الجامعة والمجتمع ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم في مجال التصميم المعماري.