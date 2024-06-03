رئيس جامعة المؤسس يفتتح معرض كلية العمارة والتخطيط السنوي

وتمثل هذه المبادرة أحد محاور الاستدامة المؤسسية للجامعة، وارتباطها أيضًا بالأوليات الإستراتيجية، فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق والتمويل الذاتي، وبناء مهارات الخريجين والطلاب من خلال مشاركة المتميزين منهم في تصميم هذه المشروعات.