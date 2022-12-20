"العتيبي" يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية للتقييم النهائي لاعتماد الزلفي مدينة صحية

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة أعضاء وفد منظمة الصحة العالمية وذلك بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين.
وتأتي زيارة الوفد لإجراءات التقييم النهائي لاعتماد محافظة الزلفي مدينة صحية وفقًا لمعايير المنظمة العالمية.
رأس الوفد الدكتورة سمر الفقي المستشار الإقليمي لتعزيز الصحة والمحددات الاجتماعية للصحة في المنظمة بمكتبها الإقليمي لإقليم الشرق المتوسط والمشرف العام لبرنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي.
بعد ذلك عقد اجتماعًا في قاعة الاجتماعات بالمحافظة مع الوفد الزائر بحضور منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده ومساعدته بدرية الفرهود وعددٍ من أعضاء البرنامج استعرض من خلاله أبرز المنجزات، إضافة إلى مناقشة أهم المعايير المتخذة في تعبئة وتنظيم المجتمع من أجل الصحة والتعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والمجتمعية ثم زار الوفد معرض مدينة الزلفي الصحية المقام بالمحافظة.
وقام الوفد بجولات ميدانية شملت عددًا من القطاعات الحكومية للمراجعة النهائية لمعايير التعليم والتلوث وخطط الطوارئ ومواجهة الكوارث.
وثمّن مشرف عام برنامج المدن الصحية الدكتور محمد خاشقجي الدور الحيوي لمحافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي في تنفيذ اليوم الخليجي للمدن الصحية وكذلك لمنسق برنامج مدينة الزلفي الصحية ومساعديه.
وكرّم محافظ الزلفي بدوره أعضاء الوفد الزائر متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مشيدًا بدعم وتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهادفة أن تكون محافظة الزلفي ضمن مدن المملكة الصحية.