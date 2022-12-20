"العتيبي" يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية للتقييم النهائي لاعتماد الزلفي مدينة صحية

بعد ذلك عقد اجتماعًا في قاعة الاجتماعات بالمحافظة مع الوفد الزائر بحضور منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده ومساعدته بدرية الفرهود وعددٍ من أعضاء البرنامج استعرض من خلاله أبرز المنجزات، إضافة إلى مناقشة أهم المعايير المتخذة في تعبئة وتنظيم المجتمع من أجل الصحة والتعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والمجتمعية ثم زار الوفد معرض مدينة الزلفي الصحية المقام بالمحافظة.