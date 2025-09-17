الغامدي يشهد الورشة التدريبية للأولمبياد العالمي للروبوت 2025م في الطائف

انطلقت اليوم الورشة التدريبية للأولمبياد العالمي للروبوت 2025م، والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم في الطائف بالشراكة مع مدارس صفوة الطليعة، والتي تُقام على مدى يومين، بحضور المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وعدد من القيادات. وتستهدف الورشة 70 معلماً ومعلمة من المهتمين بمجال البرمجة؛ وذلك لتدريب الطلاب والطالبات على الأولمبياد العالمي للروبوت WRQ استعدادًا للمشاركة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الاطلاع على مشاركات الطلاب في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي بالمدرسة.
وقال الدكتور الغامدي: "إن التدريب على الروبوت في المراحل الدراسية المختلفة يُسهم بشكل رئيس في تنمية مواهب الطلاب والطالبات في المجالات المختلفة، خاصةً في مجال الروبوت ومجال الهندسة والتصميم والبرمجة، ودورها الهام في تعزيز التعلُّم، والتشجيع على البحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا المستقبلية كالذكاء الاصطناعي".
وأضاف الدكتور الغامدي: هذه الورشة التدريبية ستدعم ظهور نماذج متميزة من أبنائنا الطلبة، من خلال أفكار ومشاريع تساعد في الاختراعات المستقبلية، بما يُسهم في بناء جيل مبدع ومتطور تكنولوجيًا، مثمِّنًا التعاون بين المدرسة والأسرة لدعم هذه المسابقة وتمثيل الوطن خير تمثيل.