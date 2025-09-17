الغامدي يشهد الورشة التدريبية للأولمبياد العالمي للروبوت 2025م في الطائف

انطلقت اليوم الورشة التدريبية للأولمبياد العالمي للروبوت 2025م، والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم في الطائف بالشراكة مع مدارس صفوة الطليعة، والتي تُقام على مدى يومين، بحضور المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وعدد من القيادات. وتستهدف الورشة 70 معلماً ومعلمة من المهتمين بمجال البرمجة؛ وذلك لتدريب الطلاب والطالبات على الأولمبياد العالمي للروبوت WRQ استعدادًا للمشاركة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الاطلاع على مشاركات الطلاب في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي بالمدرسة.