بالتزامن مع يوم اليتيم العربي.. وزير الموارد البشرية يرعى ملتقى "ليالي إخاء الرمضاني"

وأوضح الحسين أن "الملتقى سوف يتخلله مجموعة من المحاور الجوهرية التي تدعم رؤية الوطن 2030، التي ركّزت على (مجتمع حيوي، وطن طموح، واقتصاد مزدهر) بمشاركة نخبة من الأساتذة والأكاديميين والمختصين، في جلسات حوارية تعنى بتقديم مخرجات ذات أثر أعظم لأبناء المؤسسة، واشتملت على مجالات الصناديق الوقفية واقتصاد وأعمال وبيئة اجتماعية عامرة، إضافة إلى عدة مواضيع اجتماعية وثقافية واقتصادية، ويتخلل تلك الجلسات فواصل لمشاركة الأبناء كقصص نجاح الأبناء، وإبراز مواهبهم وقدراتهم وعدد من الفقرات المتنوعة".