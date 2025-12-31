الندوة العالمية: المملكة جعلت 2025 عامًا للتطوع بامتياز

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أن المملكة العربية السعودية نجحت في ترسيخ عام 2025 بوصفه "عام التطوع بامتياز"، من خلال مأسسة العمل التطوعي وتحويله إلى ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية، مشيدة بما تحقق من نتائج نوعية ومبادرات استثنائية في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك تعليقًا على إعلان وزارة البلديات والإسكان مؤخرًا عن تجاوز عدد المشاركين في مبادراتها التطوعية حاجز 300 ألف متطوع ومتطوعة خلال عام 2025، حيث نفذوا أعمالًا ميدانية متنوعة انعكست إيجابًا على جودة الحياة، وعززت وعي المجتمع بدور التطوع في التنمية.
وأوضحت الندوة أن هذه الإنجازات تعكس نجاح القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، مشيرة إلى أن ما تحقق يمثل ثمرة مباشرة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت الوصول إلى مليون متطوع هدفًا وطنيًا، وساهمت في غرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية ضمن الهوية الوطنية.