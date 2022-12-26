"كيان" للأيتام تشارك في زراعة 150 شتلة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

وتم إعطاء المشاركين نبذة موجزة عن المحمية وعن أهدافها وركائزها وبعد ذلك شرح موجز عن كيفية غرس الشتلات وما هي الشتلات المغروسة، حيث استهدف زراعة شتلات الأشجار البرية المحلية "كالطلح النجدي والسمر والسدر"؛ وذلك لقدرتها على العيش في الطبيعة بأقل كمية ممكنة من المياه.