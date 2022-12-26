"كيان" للأيتام تشارك في زراعة 150 شتلة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

شاركت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بالقيام برحلة تطوعية دعيت إليها لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية؛ للمشاركة في زراعة 150 شتلة؛ وذلك بهدف غرس وتعزيز مبدأ التطوع لدى أبناء الجمعية.
وجاءت الزيارة والمشاركة في الفعالية التطوعية "فعالية التشجير" بمشاركة 36 متطوعًا ومتطوعة من كيان حيث شاركوا بزراعة 150 شتلة وكان باستقبالهم عدد من موظفي الهيئة في قسم التوعية المجتمعية.
وتم إعطاء المشاركين نبذة موجزة عن المحمية وعن أهدافها وركائزها وبعد ذلك شرح موجز عن كيفية غرس الشتلات وما هي الشتلات المغروسة، حيث استهدف زراعة شتلات الأشجار البرية المحلية "كالطلح النجدي والسمر والسدر"؛ وذلك لقدرتها على العيش في الطبيعة بأقل كمية ممكنة من المياه.
وقد ثمنت جمعية كيان للأيتام دعوة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية لمشاركة أبنائها في فعالية التشجير، وشكرتهم على مبادرتهم الهادفة، متمنية دوام التعاون مع الجمعية؛ بهدف دمج أبنائها بالمجتمع وتعزيز روح التطوع لديهم وتنمية معرفتهم بالحفاظ على البيئة والتنمية.