"ابتسم" توزع 450 حقيبة توعوية في فعاليات تثقيفية بمكة وجدة

نفّذت جمعية ابتسم لطب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة سلسلة من المبادرات التوعوية والتثقيفية امتدت لعدة أيام، استهدفت من خلالها رفع الوعي الصحي لدى المستفيدين وتعزيز ثقافة الوقاية في المجتمع.
وشارك 44 متطوعًا من فريق الجمعية في تنفيذ فعالية توعوية داخل عيادة "فن دنت" بجدة على مدى ثلاثة أيام، قُدِّمت خلالها الإرشادات الصحية، وتم توزيع 55 حقيبة توعوية على مستفيدي الجمعية.
كما نظّمت الجمعية فعالية شاملة أخرى، تضمنت التوعية والفحص السريري لمستفيدي جمعية "وفاء للخدمات المجتمعية" في مركز حي الخمرة النموذجي بجدة، واستمرت لمدة يومين، جرى خلالها توزيع 181 حقيبة توعوية.
وفي إطار جهودها الموجهة للنشء، أقامت الجمعية فعالية توعوية لطلاب الصف الأول الابتدائي في إحدى المدارس الأهلية، تحت عنوان “توعية وتثقيف الأطفال في صحة الفم والأسنان”، استفاد منها 70 طفلًا. وهدفت الفعالية إلى غرس السلوكيات الصحية السليمة لدى الأطفال، وتعريفهم بأساسيات العناية بالفم والأسنان بطريقة مبسطة وجاذبة، وشهدت توزيع 70 حقيبة توعوية تحتوي على مواد إرشادية وأدوات للعناية بالأسنان، بمشاركة 3 متطوعين قدّموا شروحات وتطبيقات عملية بطريقة تفاعلية.
وفي مكة المكرمة، نظّمت الجمعية فعالية مماثلة في مجمع "البدر الحديث"، قُدّمت خلالها برامج توعوية متنوعة، وتم توزيع 144 حقيبة توعوية على المستفيدين.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالعزيز بن صالح فتني، أن "ابتسم" تواصل من خلال هذه الفعاليات أداء رسالتها التطوعية لنشر الوعي الصحي وتعزيز صحة الفم والأسنان في مختلف محافظات المنطقة، مقدّمًا شكره للجهات التي استضافت الفعاليات وأسهمت في نجاحها.