"ابتسم" توزع 450 حقيبة توعوية في فعاليات تثقيفية بمكة وجدة

وفي إطار جهودها الموجهة للنشء، أقامت الجمعية فعالية توعوية لطلاب الصف الأول الابتدائي في إحدى المدارس الأهلية، تحت عنوان “توعية وتثقيف الأطفال في صحة الفم والأسنان”، استفاد منها 70 طفلًا. وهدفت الفعالية إلى غرس السلوكيات الصحية السليمة لدى الأطفال، وتعريفهم بأساسيات العناية بالفم والأسنان بطريقة مبسطة وجاذبة، وشهدت توزيع 70 حقيبة توعوية تحتوي على مواد إرشادية وأدوات للعناية بالأسنان، بمشاركة 3 متطوعين قدّموا شروحات وتطبيقات عملية بطريقة تفاعلية.