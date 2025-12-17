"وقاء" يُنظّم ورشة توعوية بمركز البرزة حول سوسة النخيل وسبل الوقاية

نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، اليوم، ورشة توعوية بمركز البرزة، ركزت على آفة سوسة النخيل الحمراء، وأعراض الإصابة بها، وسبل الوقاية منها، وذلك ضمن جهود المركز لرفع الوعي لدى المزارعين والمهتمين، بأهمية الاكتشاف المبكر واتباع الأساليب العلمية في الوقاية والمكافحة، حفاظًا على النخيل وتعزيزًا لاستدامة الإنتاج الزراعي.
وأكد رئيس مركز البرزة، منصور بن ماجد بن شويل، أهمية هذه الورش الميدانية، مشيدًا بدور مركز "وقاء" في حماية الثروة النباتية، ودعمه للأمن الغذائي من خلال جهوده المستمرة في مكافحة الآفات، ومتابعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لملف النخيل والقطاع الزراعي عمومًا.
وفي ختام الورشة، كرّم "بن شويل" أعضاء مركز "وقاء" تقديرًا لجهودهم الميدانية ودورهم التوعوي في حماية النخيل والارتقاء بمستوى الوعي الزراعي في المنطقة.