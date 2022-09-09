مناطق

بلدية ظهران الجنوب تبدأ أعمال الصيانة للطريق الدولي مع الجمهورية اليمنية

"آل عوير": يأتي ضمن الطرق ذات الأولوية لتحسين المشهد الحضري للمدينة
بلدية ظهران الجنوب تبدأ أعمال الصيانة للطريق الدولي مع الجمهورية اليمنية
بندر آل عوض
بندر آل عوض

قامت بلدية محافظة ظهران الجنوب بأعمال صيانة طريق الحصن الذي يقع على امتداد طريق علب الدولي الرابط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس البلدية، المهندس أحمد بن محمد بن عوير، أن هذا الطريق كان من ضمن الطرق ذات الأولوية العاجلة ضمن خطة البلدية لتحسين المشهد الحضري للمدينة؛ لذا عملت البلدية خلال الفترة الماضية على استكمال المسوحات الميدانية والدراسات الفنية اللازمة لانطلاق أعمال المشروع.

وقال "آل عوير" إن العمل لا يزال جاريًا ومستمرًّا على رصد وتقييم جميع الطرق داخل النطاق الإشرافي للبلدية؛ لرفع كفاءتها، وتحسين جودتها، ومعالجة مظاهر التشوه البصري في جميع أنحاء المحافظة، بما يتماشي مع رؤية 2030م.

ظهران الجنوب
بلدية ظهران الجنوب
طريق الحصن
طريق علب الدولي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org