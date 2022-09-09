بلدية ظهران الجنوب تبدأ أعمال الصيانة للطريق الدولي مع الجمهورية اليمنية

وفي التفاصيل، أوضح رئيس البلدية، المهندس أحمد بن محمد بن عوير، أن هذا الطريق كان من ضمن الطرق ذات الأولوية العاجلة ضمن خطة البلدية لتحسين المشهد الحضري للمدينة؛ لذا عملت البلدية خلال الفترة الماضية على استكمال المسوحات الميدانية والدراسات الفنية اللازمة لانطلاق أعمال المشروع.