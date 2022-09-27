"تعليم محايل" يحتفي بـ"العسيري" بمنزله بعد أن حال السرطان دون حضوره الحفل الجماعي

في بادرة تكاد تكون الأولى من نوعها احتفلت إدارة تعليم محايل عسير مساء البارحة بمعلم متقاعد بمنزله بعد أن حال مرض السرطان دون حضوره الحفل الجماعي للمتقاعدين.
وتفصيلاً، احتفلت إدارة تعليم محايل مساء البارحة بالمعلم أحمد بن علي محمد عسيري، الذي تقاعد بعد خدمة 39 عامًا، وحالت إصابته بمرض السرطان دون حضوره الحفل الجماعي الذي نفذه التعليم لمتقاعديه، وتصادف مع مواعيد جرعات الكيماوي التي يأخذها بالرياض.
وقاد مدير تعليم محايل، منصور بن عبدالله آل شريم، الاحتفالية الخاصة بالمعلم العسيري بمنزله، التي بدأت بكلمة شكر للقيادة على ما توليه لأبنائها والتعليم، وشكر للمعلم أحمد عسيري ما قام به طيلة 39 عامًا، خدم فيها دينه ووطنه ومليكه بكل إخلاص.
وقال "آل شريم": هذا أقل ما يقدم للزميل الذي لا نملك إلا الدعاء له بالأجر على ما قام به طيلة خدمته، والشفاء العاجل مما أصابه.
وقام مدير التعليم بتسليم المعلم درعًا وشهادة شكر وتقدير، وطبع قُبلة على رأسه مختتمًا بذلك التكريم.
من جهته، عبَّر المعلم المُكرَّم وأسرته عن عظيم الشكر والامتنان لمنسوبي التعليم، وعلى رأسهم مدير التعليم، على هذا الوفاء غير المستغرب، الذي كان له الأثر الكبير عليهم جميعًا.