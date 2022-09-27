"تعليم محايل" يحتفي بـ"العسيري" بمنزله بعد أن حال السرطان دون حضوره الحفل الجماعي

وقاد مدير تعليم محايل، منصور بن عبدالله آل شريم، الاحتفالية الخاصة بالمعلم العسيري بمنزله، التي بدأت بكلمة شكر للقيادة على ما توليه لأبنائها والتعليم، وشكر للمعلم أحمد عسيري ما قام به طيلة 39 عامًا، خدم فيها دينه ووطنه ومليكه بكل إخلاص.