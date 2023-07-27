تنومة .. دورة عن "الطريقة الاحترافية في كتابة السيرة الذاتية"

وتهدف الدورة، التي تبدأ الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ويقدمها المدرب عبود بن علي آل زاحم العميري، إلى إبراز أهمية السيرة الذاتية في تعريف الباحثين عن عمل عن أنفسهم بطريقة مهنية، وتسويق مهاراتهم وخبراتهم بين أرباب العمل؛ للحصول على فرصة سواء في العمل أو التدريب أو غير ذلك من الفرص.