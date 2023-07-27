تنومة .. دورة عن "الطريقة الاحترافية في كتابة السيرة الذاتية"

تعقد جمعية التنمية الأهلية بمحافظة تنومة، الأحد المقبل، دورة بعنوان: "الطريقة الاحترافية في كتابة السيرة الذاتية"، على مسرح فرع جامعة الملك خالد في تنومة.
وتهدف الدورة، التي تبدأ الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ويقدمها المدرب عبود بن علي آل زاحم العميري، إلى إبراز أهمية السيرة الذاتية في تعريف الباحثين عن عمل عن أنفسهم بطريقة مهنية، وتسويق مهاراتهم وخبراتهم بين أرباب العمل؛ للحصول على فرصة سواء في العمل أو التدريب أو غير ذلك من الفرص.
كما تهدف الدورة إلى التعريف بأقسام السيرة الذاتية، والتعرُّف على أهم السمات في المقابلات الوظيفية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الشهادات الاحترافية في الموارد البشرية، وأهم النقاط المطلوبة لكتابة سيرة ذاتية احترافية.
عبود بن علي آل زاحم العميري، متخصص وخبير إدارة الموارد البشرية، وممارس دولي معتمد في إدارة التغيير"Prosci" وحاصل على عضوية المركز العالمي للتطوير المهني الأمريكي. ويشغل "عبود" منصب مدير التطوع في الجمعية السعودية للموارد البشرية.
وتناقش الدورة محوريْن أساسيين هما: "هل قدمت على كذا وظيفة وما تم قبولك؟" و"هل عملت مقابلات وظيفية وما تم الرد عليك؟".
ويحصل المشاركون في هذا اللقاء المجاني على شهادة حضور معتمدة.
وتعمل جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية، على حث الأهالي وتشجيعهم على بحث الاحتياجات العامة للمنطقة ومجتمعها المحلي، والعمل على تلبيتها من خلال برامج التنمية المتنوعة التي تقترحها الجمعية، ويسهم فيها أفراد المجتمع ماديًا ومعنويًا.
وتهدف الجمعية إلى تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي، وتلمس احتياجات المجتمع المحلي، والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة، وتحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية.