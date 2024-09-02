أهالي "حويصرة الشرائع" يتضررون مع كل موجة أمطار

يشكو أهالي شارع الحويصرة في مخطط سبعة بحي الشرائع من معاناة مستمرة مع كل موجة هطول أمطار، حيث تتجمع المياه بشكل كبير في الشارع، ما يؤدي إلى تعطيل حركة المركبات وصعوبة السير في الطريق.
يؤكد السكان أن تجمع المياه في الشارع يخلق عوائق كبيرة أمامهم، حيث تصبح الحركة شبه مستحيلة بالنسبة للمركبات، خاصةً السيارات الصغيرة، التي تواجه صعوبة في اجتياز البركة المائية الكبيرة كما أن المشاة يجدون أنفسهم مجبرين على تجنب الشارع أو البحث عن طرق بديلة لتفادي المياه المتجمعة، ما يزيد من مشقة التنقل.
وناشد أهالي الحي الجهات المعنية عبر "سبق" بضرورة الوقوف على الشارع، ويأمل السكان في أن يتم إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، سواء من خلال تحسين البنية التحتية للشارع، أو توفير نظام صرف فعّال يمنع تراكم المياه ويضمن سلامة التنقل للمركبات والمشاة على حد سواء.