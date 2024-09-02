أهالي "حويصرة الشرائع" يتضررون مع كل موجة أمطار

يؤكد السكان أن تجمع المياه في الشارع يخلق عوائق كبيرة أمامهم، حيث تصبح الحركة شبه مستحيلة بالنسبة للمركبات، خاصةً السيارات الصغيرة، التي تواجه صعوبة في اجتياز البركة المائية الكبيرة كما أن المشاة يجدون أنفسهم مجبرين على تجنب الشارع أو البحث عن طرق بديلة لتفادي المياه المتجمعة، ما يزيد من مشقة التنقل.