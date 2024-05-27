جمعية عيوني الصحية تستعد لإطلاق خطتها الاستراتيجية الأولى (2024ـ 2028م) في يونيو

وأكد "العطيفي" أن عيوني في استراتيجيتها الأولى والتي تم الانتهاء منها ستحقق ـ بإذن الله ـ إنجازات ونتائج مستدامة ذات أثر مجتمعي أعمق يعزز من مكانتها كجمعية صحية متخصصة في مجال العيون، لافتًا إلى أن الجمعية تمكنت خلال ستة أشهر من التحليل وبناء التوجهات والأهداف الاستراتيجية لعيوني ومؤشرات أدائها، بذل فيها فريق العمل ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وشركة ولادة أحلام للاستشارات والبحوث جهدًا كبيرًا من خلال 10 ورش عمل واجتماعات معمقة من أصحاب المصلحة تجاوز عدد ساعاتها 60 ساعة تم فيها تحليل البيانات والتقارير للأعوام السابقة وإجراء استطلاعات الرأي، وإجراء مقارنات محلية ودولية بهدف الاستفادة من تجاربهم وإسقاطها على واقع الجمعية بما يتوافق مع السياق المجتمعي لبلادنا الغالية.