"تعليم جازان" تنظّم ورشة لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات

استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية لتحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، التي تنفذها الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وتستمر لمدة يومين.
وقال مدير عام تعليم منطقة جازان ملهي بن حسن عقدي: إن تحديد الاحتياجات التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية يسهم في سد جوانب النقص، وتوجيه عملية التدريب توجيهًا صحيحًا، وتقديم حزمة من البرامج التدريبية النوعية الملبية لاحتياجاتهم الفعلية، بناء على نتائج اختبارات الرخصة المهنية، بما يساعد في التركيز على تحسين الأداء والوصول إلى الهدف الأساسي من التدريب، والإسهام في رفع المهارات وتنمية الخبرات.
وتهدف الورشة التدريبية إلى رفع جـودة أدائهم وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من امتلاكهم الكفاية المطلوبة لممارسة مهنة التعليم، وأداء هذه الأمانة على الوجه المطلوب؛ سـعيًا لضمان جــودة التعليــم المقدم للطلاب والطالبات وتحســين تعلمهــم، وتعزيز دور المعلمين ورفـع تأهيلهـم، ومتابعـة مسـتوى تقدمهم، وتقديـم الدعـم والتدريـب اللازم لهــم، وضبط مسارات تقدمهم المهني.
وتستهدف الورشة مشرفي ومشرفات التدريب بإدارات تعليم: جازان وصبيا ونجران وشرورة، بحضور مدير إدارة الاحتياج بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم فاطمة المزيني، ومسؤولي هيئة تقويم التعليم والتدريب.