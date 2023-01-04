"تعليم جازان" تنظّم ورشة لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات

وقال مدير عام تعليم منطقة جازان ملهي بن حسن عقدي: إن تحديد الاحتياجات التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية يسهم في سد جوانب النقص، وتوجيه عملية التدريب توجيهًا صحيحًا، وتقديم حزمة من البرامج التدريبية النوعية الملبية لاحتياجاتهم الفعلية، بناء على نتائج اختبارات الرخصة المهنية، بما يساعد في التركيز على تحسين الأداء والوصول إلى الهدف الأساسي من التدريب، والإسهام في رفع المهارات وتنمية الخبرات.