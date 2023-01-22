نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

واطلع الأمير محمد على التقرير الخاص بالحملة، التي يبلغ عدد الأطفال المستهدفين فيها 125 ألف طفل وطفلة، وذلك عبر برنامج الزيارات المنزلية الذي تقوم به 350 فرقة متحركة، بواقع فرقتين لكل مركز رعاية صحية أولية، كما توجد عدد 180 فرقة ثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبعد أن تم تأمين جميع اللقاحات اللازمة والخدمات المساندة لتنفيذ الحملة الأولى والثانية.