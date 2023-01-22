نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان بالإمارة اليوم، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها صحة جازان، حيث أعطى الجرعة الأولى لأحد الأطفال المستهدفين، معلناً انطلاق الحملة.
واستمع نائب أمير جازان خلال تدشين الحملة إلى شرح مفصل من مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمى، عن الحملة في مرحلتها الأولى التي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة على مدى خمسة أيام، وكذا المرحلة الثانية التي ستنفذ الشهر القادم.
واطلع الأمير محمد على التقرير الخاص بالحملة، التي يبلغ عدد الأطفال المستهدفين فيها 125 ألف طفل وطفلة، وذلك عبر برنامج الزيارات المنزلية الذي تقوم به 350 فرقة متحركة، بواقع فرقتين لكل مركز رعاية صحية أولية، كما توجد عدد 180 فرقة ثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبعد أن تم تأمين جميع اللقاحات اللازمة والخدمات المساندة لتنفيذ الحملة الأولى والثانية.
وأكد نائب أمير منطقة جازان، أهمية الحملة والدور الهام الذي يقوم به المشاركون والمشاركات في تنفيذها من منسوبي الصحة بجازان، مثمناً الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، متمنيًا التوفيق للقائمين على الحملة.