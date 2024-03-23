خلال احتفاء "بسمة حياة" بعيد الأم.. 13 طفلاً يصنعون الهدايا لأمهاتهم

نظم برنامج "بسمة حياة"، التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، في الرياض، ورشة عمل للأطفال، بمناسبة اليوم العالمي للأم، الذي يصادف 21 مارس من كل عام.
وأقيمت الورشة، بعنوان "كيف أصنع لأمي هدية؟"، في قاعة بسمة حياة، في مدينة الملك سعود الطبية، وحضرها 13 طفلاً مريضاً بالسرطان وأمهاتهم، حيث قام الأطفال بصناعة هدايا تلك المناسبة بأنفسهم، ثم قدموها لأمهاتهم.
وشهدت الورشة جلسة حوارية بين الأطفال والأمهات بعنوان "حكايات من الطمئنينة"، بثت خلالها الأمهات دفعات من التحفيز والتشجيع لأطفالهن، لحثهم على التعامل النموذجي مع المرض، والتحلي بالصبر والعزيمة والإرادة أثناء رحلة العلاج.
وقال صالح الشمراني مدير البرامج في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، إن المؤسسة تحرص على التفاعل مع المناسبات المختلفة، وتحتفي بها، بمشاركة الفئات المستهدفة، مشيراً إلى أن "لبرنامج بسمة حياة مبادرات عدة، تستهدف تخفيف حدة ألم المرض عن الأطفال المرضى وذويهم".
وأضاف: "حرصنا في ورشة العمل، على توفير الأدوات اللازمة التي تمكن الأطفال من صناعة الهدايا لأمهاتهم، في أجواء مرحة وسعيدة، تنعكس إيجاباً على الجميع".
وأطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية برنامج "بسمة حياة" عام 2017، بهدف التخفيف عن مصابي السرطان من الأطفال ومساعدة أسرهم، إلى جانب تعزيز جانب الترفيه عنهم، وتخفيف الآثار المترتبة على المرض.