خلال احتفاء "بسمة حياة" بعيد الأم.. 13 طفلاً يصنعون الهدايا لأمهاتهم

وقال صالح الشمراني مدير البرامج في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، إن المؤسسة تحرص على التفاعل مع المناسبات المختلفة، وتحتفي بها، بمشاركة الفئات المستهدفة، مشيراً إلى أن "لبرنامج بسمة حياة مبادرات عدة، تستهدف تخفيف حدة ألم المرض عن الأطفال المرضى وذويهم".