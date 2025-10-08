جمعية "إبصار" تنال موافقة مركز الملك سلمان للعمل الدولي في المجال الإغاثي

في خطوة تعزز من مساهمة القطاع غير الربحي في العمل الإنساني خارج المملكة، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شهادة الموافقة الأولية للعمل الدولي لجمعية "إبصار" الخيرية، وذلك خلال حفل أقيم بمقر المركز في الرياض.
ويأتي هذا الاعتماد تنفيذًا للتوجيهات السامية التي تؤكد على تفعيل دور الجمعيات الوطنية في الجهود الإغاثية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعات المحلية والدولية في مجالات العمل الإنساني.
وسلّم الشهادة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله أبو ملحه وعدد من مسؤولي المركز والجمعية.
من جانبه، عبّر المهندس الخريجي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يُعد محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو الحضور الدولي، بعد أن أثبتت كفاءتها محليًا في مجال رعاية ضعاف البصر ومرضى العيون. وأضاف أن الجمعية باتت جاهزة مؤسسيًا وإداريًا للعمل تحت مظلة المركز، بما يعكس التزامها بالمعايير الصحية والإنسانية.
وأوضح أن "إبصار" تتطلع إلى تنفيذ برامج علاجية ووقائية وتأهيلية خارج المملكة، بالشراكة مع جهات محلية ودولية متخصصة، ضمن خطة عمل تستهدف التوسع المنظم والمسؤول، وبإشراف مباشر من المركز لضمان الجودة والالتزام بالمعايير العالمية.