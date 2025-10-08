جمعية "إبصار" تنال موافقة مركز الملك سلمان للعمل الدولي في المجال الإغاثي

من جانبه، عبّر المهندس الخريجي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يُعد محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو الحضور الدولي، بعد أن أثبتت كفاءتها محليًا في مجال رعاية ضعاف البصر ومرضى العيون. وأضاف أن الجمعية باتت جاهزة مؤسسيًا وإداريًا للعمل تحت مظلة المركز، بما يعكس التزامها بالمعايير الصحية والإنسانية.