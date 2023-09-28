محافظ صبيا يدشّن مبادرةَ "قافلة العلم السعودي" ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ93

وهنّأ مديرُ تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، محافظَ صبيا، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، الذي يأتي والوطن يسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق الرؤى والأحلام والتقدم على جميع الأصعدة، بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، سائلًا الله أن يعيد ذكرى اليوم الوطني وبلدنا يرفل في الأمن والأمان.