محافظ صبيا يدشّن مبادرةَ "قافلة العلم السعودي" ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ93
دشّن محافظُ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي منيخر، مبادرةَ قافلة العلم السعودي، في مقرّ الإمارة، بحضور مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، ومدير مكتب تعليم صبيا، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الثالث والتسعين التي انطلقت بمدارس إدارة تعليم صبيا، والتي استمرّت مدة أربعة أيام ابتداء من يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023م.
وفي التفاصيل: رحّب "منيخر" بمدير تعليم صبيا وأعضاء المبادرة الوطنية، واستمع إلى شرح مفصل عن المبادرة من رئيس وحدة الوعي الفكري بتعليم صبيا الدكتور محمد عاتي، تناول فكرة وأهداف المبادرة، ومكونات المبادرة، والمستهدفين، وخط سير المبادرة، كما اطلع المحافظ على محتويات المبادرة والدليل الإرشادي الخاص بالعلم السعودي وضوابط التعامل معه.
وأكّد محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي، ما للاحتفاء باليوم الوطني من أهمية عظيمة؛ كونه يذكرنا برحلة الانتصارات التاريخية للمؤسس ودوره في لمّ الشتات واستعادة الأمجاد، وأهمية هذه المبادرة في توعية المجتمع ومنسوبي التعليم بالعلم السعودي وتاريخه وتقاليده، والاستخدامات المثلى له، وغرس قيمة الانتماء الوطني لأبنائنا وبناتنا، من خلال احترام العلم الوطني السعودي.
وقدّم محافظُ صبيا شكرَه لإدارة تعليم صبيا، مثمّنًا جهود الجميع، مؤملًا أن يتم توظيف هذه المبادرة النوعية في دعم الاحتفالات الوطنية للمحافظات والمراكز التي تشرف عليها الإدارة تعليميًّا.
وهنّأ مديرُ تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، محافظَ صبيا، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، الذي يأتي والوطن يسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق الرؤى والأحلام والتقدم على جميع الأصعدة، بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، سائلًا الله أن يعيد ذكرى اليوم الوطني وبلدنا يرفل في الأمن والأمان.
وأشار "المسملي" إلى أن مبادرة "قافلة العلم السعودي" تأتي من باب مشاركة أبناء وبنات التعليم ومنسوبيه فرحة الوطن، وتعزيز ثقافة العلم السعودي في الميدان التعليمي وأوساط المجتمع.
وأفاد متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، بأن قافلة العلم الوطني إحدى فعاليات اليوم الوطني؛ حيث ستجوب محافظات تعليم صبيا بهدف توعية أفراد المجتمع بالعلم السعودي ومعانيه، وتعزيز الوطنية عبر استراتيجيات مُعدّة مسبقًا؛ كزيارة الجهات الحكومية ومكاتب التعليم والمحافظات، والتواجد في الأماكن العامة والحدائق والأسواق؛ من أجل بثّ روح الوطنية في الجميع.
وأضاف "الحازمي": أنه تم تجهيز حافلة خاصة بالمبادرة، والتعديل عليها من الداخل والخارج؛ حيث تشتمل المبادرة على: معرض متجول، ومنشورات، وهدايا، ومطويات وطنية، وشاشات عرض، وزوايا وأركان خاصة بالنشاطات المختلفة تقوم عليها وحدة الوعي الفكري بتعليم صبيا وفريق عمل من الإعلام والنشاط الكشفي والأقسام ذات العلاقة.