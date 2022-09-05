ناقشوا الاستعداد لليوم الوطني الـ 92.. رواد كشافة جدة يعقدون اجتماعهم الشهري

عقد أعضاء رواد كشافة جدة الاجتماع الدوري لشهر صفر برئاسة مدير المكتب القائد الرائد الكشفي محمد يحيى الخرمي وبحضور عدد من القادة الرواد بجدة وأدار رئيس المكتب الاجتماع.
وتمت مناقشة مهام مجلس الإدارة والاستعداد لتنفيذ برنامج اليوم الوطني الـ٩٢ والترتيبات اللازمة لإقامة دورة تدريبية للدراسة الأولية لقادة الوحدات الكشفية وقد توصل الاجتماع إلى تنفيذ الاحتفال باليوم الوطني في أحد الأسواق بجدة يوم السبت ٢٤ سبتمبر.
وتقديم الدورة لمدة ثلاثة أيام مع أمسيتين ويوم كامل من ٢ إلى ٤ أكتوبر وسيتم الإعلان عنها قريباً.