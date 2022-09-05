ناقشوا الاستعداد لليوم الوطني الـ 92.. رواد كشافة جدة يعقدون اجتماعهم الشهري

وتمت مناقشة مهام مجلس الإدارة والاستعداد لتنفيذ برنامج اليوم الوطني الـ٩٢ والترتيبات اللازمة لإقامة دورة تدريبية للدراسة الأولية لقادة الوحدات الكشفية وقد توصل الاجتماع إلى تنفيذ الاحتفال باليوم الوطني في أحد الأسواق بجدة يوم السبت ٢٤ سبتمبر.