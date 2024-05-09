"هناك مَن يعطي بفرح".. "هلال الباحة" يشارك بفعاليات اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر

وأوضح مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الدكتور ثامر بن إسماعيل يتيم، أن الاحتفاء يضم العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى إرساء مفهوم العمل الإنساني؛ مبينًا أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع وخلق ثقافة المبادرة للتطوع في الأعمال الإنسانية، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية.