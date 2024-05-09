"هناك مَن يعطي بفرح".. "هلال الباحة" يشارك بفعاليات اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر

احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة أمس الأربعاء، بفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تحت عنوان "هناك مَن يعطي بفرح وهذا الفرح هو الأجر الذي يكتفون به" من خلال تنظيم معرض وأنشطة بوليفارد مدينة الباحة.
وأوضح مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الدكتور ثامر بن إسماعيل يتيم، أن الاحتفاء يضم العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى إرساء مفهوم العمل الإنساني؛ مبينًا أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع وخلق ثقافة المبادرة للتطوع في الأعمال الإنسانية، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية.
ودعا "يتيم" بهذه المناسبة إلى التسجيل في البرنامج التدريبي "سفير الحياة" للإسعافات الأولية للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع للإسهام في حماية الأرواح بعد حفظ الله.
وأشار الدكتور "يتيم" إلى أن الهيئة تحرص على الاستفادة من هذه المناسبة في زيادة وعي المجتمع بأهمية العمل الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر السعودي، ليس في تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة فحسب؛ وإنما تشمل التوعية بجميع الأنشطة التي تقوم بها الهيئة؛ لا سيما القانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى البرامج المختلفة كبرنامج إعادة الروابط العائلية.
وتابع: تحرص الهيئة على استثمار العمل التطوعي؛ وذلك بنشر ثقافة التطوع والتشجيع عليه، ووضع البرامج والمبادرات الخاصة به، مستفيدة من جهود المتطوعين من ناحية، وإفادتهم عن طريق تدريبهم في أعمال الإسعافات الأولية والإغاثة. وبإمكانهم الدخول للمنصات الإلكترونية للهيئة "متأهب" والتسجيل للتطوع.