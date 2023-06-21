لتقليص أسباب التعثر.. "أمانة عسير" تستضيف ورشة تطبيق دليل إدارة المشاريع البلدية

إلى ذلك، قدّم المشرف على المبادرات المهندس طالب القبلان والمهندس عبدالله العسكر حلقات نقاش وحلقات تطبيق قوائم التحقق على مشاريع مختارة لتقوم الأمانات والبلديات بدورها بتطبيق هذه القوائم على جميع مشاريعها لتضمن امتثالها لدليل إجراءات المشاريع البلدية.