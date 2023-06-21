لتقليص أسباب التعثر.. "أمانة عسير" تستضيف ورشة تطبيق دليل إدارة المشاريع البلدية

استضافت أمانة منطقة عسير ورشة عمل، تطبيق دليل إدارة المشاريع البلدية (PDM) والتي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبمشاركة من هيئة كفاءة الإنفاق، وأمانتي جازان ونجران بحضور أمين عسير المهندس عبد الله جالي ووكيل الوزارة للمشاريع والصحة العامة المهندس عبدالله السحيمي وأمين جازان المهندس .
وتفصيلاً، تهدف الورشة إلى تقديم نظرة عامة وشرح مفصل عن دليل إجراءات المشاريع البلدية والذي يدعم استدامة المشاريع وتنفيذها على أعلى معايير الجودة وتحسين مخرجات مشاريع البنية التحتية على مستوى التخطيط والتصميم والتنفيذ وجودة الأداء والأمن والسلام.
إلى ذلك، قدّم المشرف على المبادرات المهندس طالب القبلان والمهندس عبدالله العسكر حلقات نقاش وحلقات تطبيق قوائم التحقق على مشاريع مختارة لتقوم الأمانات والبلديات بدورها بتطبيق هذه القوائم على جميع مشاريعها لتضمن امتثالها لدليل إجراءات المشاريع البلدية.
يذكر أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة تسليم المشاريع من رفع جودة التنفيذ وتقليص أسباب تعثرها باتباع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق ذلك.