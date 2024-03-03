"مدني شقراء".. يحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني "كلمات وتكريم وأناشيد وعرض مرئي"

احتفل الدفاع المدني بمحافظة شقراء باليوم العالمي للدّفاع المدني 2024، تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم" في مسرح مركز التنمية الاجتماعية بشقراء، بعدد من الفعاليات، حيث تضمن الحفل كلمات وتكريم، وعرض مرئي، وأناشيد بمشاركة من طالبات مدارس تعليم شقراء.
وفي التفاصيل، رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي حفل تدشين فعاليات اليوم العالمي الدفاع المدني بشقراء، حيث بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، استمتع الجميع بمشاهدة عرض مرئي عن الأنشطة والبرامج التوعويّة التي تتضمنها الإدارة، والفعاليّات المقامة في المحافظة والمراكز التابعة لها.
ثمّ ألقى مدير الدفاع المدني بمحافظة شقراء العميد عبدالعزيز اليوسف، كلمة ثمّن فيها الجهود التي يبذلها رجال الدّفاع المدنيّ، والنّجاحات التي حقّقوها في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات بمختلف الظروف، وتعزيز الوعي المجتمعيّ.
ونوه العميد اليوسف بتطوّر قدرات جهاز الدّفاع المدنيّ، مثمنا دعم ومساندة من سموّ وزير الدّاخلية لأداء مهامّه في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به من حيث نوعية المعدات والتجهيزات الحديثة، والتقنية المتقدّمة، ومن حيث خطط وبرامج التّدريب والتّأهيل لمنسوبيه.
وأكّد على حرص القيادة الحكيمة -أيّدها الله- واهتمامها وعنايتها بدعم جميع الأجهزة الأمنيّة المعنيّة بسلامة وأمن المواطنين والمقيمين.
بعد ذلك ألقى الدكتور ماجد السلمي الأستاذ المشارك بالكلية التطبيقية بجامعة شقراء كلمة بين خلالها أهمية التقنية والذكاء الاصطناعي، وما توصل إليه العلم الحديث في مجال حماية الأرواح والممتلكات وتوظيفها في خدمة سلامة الإنسان.
ثم ألقت عميدة كلية التقنية للبنات بمحافظة شقراء سارة بنت عبدالله العيسى كلمة تحدثت فيها عن دور الدفاع المدني العظيم لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في حياة الإنسان وأهمية تعزيز الشراكه بين كافة الجهات الحكومية والخاصة في نشر ثقافة السلامة والوقاية من المخاطر وتفعيل العمل التطوعي بين كافة شرائح المجتمع.
ثم قدم مجموعة من طالبات مدرسة أشيقر الابتدائية للبنات أنشودة تعبر عن دور رجال الدفاع المدني في حماية المجتمع من المخاطر وما يقدمونه من تضحيات كبيرة.
وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات والأفراد المشاركين في حفل تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.