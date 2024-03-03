"مدني شقراء".. يحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني "كلمات وتكريم وأناشيد وعرض مرئي"

احتفل الدفاع المدني بمحافظة شقراء باليوم العالمي للدّفاع المدني 2024، تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم" في مسرح مركز التنمية الاجتماعية بشقراء، بعدد من الفعاليات، حيث تضمن الحفل كلمات وتكريم، وعرض مرئي، وأناشيد بمشاركة من طالبات مدارس تعليم شقراء.