أعضاء الجمعية العمومية في "بيتي" يناقشون تقريرَ نشاطات السنة المالية المنتهية

ناقش أعضاءُ الجمعية العمومية بجمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض "بيتي"، تقريرَ مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية، ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
كما ناقش الاجتماعُ إقرارَ مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2023، إلى جانب دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية 2022، واعتمادها بعد مناقشتها، واختيار محاسب قانوني وتحديد مكافأته.
وأوصى المجتمعون باعتماد تقرير أداء الجمعية لعام 2022م، واعتماد القوائم المالية "الإيرادات والمصروفات لعام 2022"، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م، واعتماد مكتب مراجع حسابات الجمعية الخارجي للعام ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن جمعيةَ بيتي، جمعيةٌ أهليّة تسعى لتأمين الاحتياجات والخدمات الإسكانية والتنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا؛ من خلال الشراكة والتكامل مع القطاعات الثلاثة لتحقيق الأثر الأكبر ضمن رؤية المملكة، وفق رؤية تسعى إلى الريادة والتميز، وصولًا إلى حالة التميز المؤسسي لتحقيق رسالة الجمعية الهادفة إلى تعظيم الأثر الاجتماعي المتمثل في المساهمة في تحقيق وتلبية أكبر قدر من احتياجات المواطنين المستهدفين، من خلال التركيز على المشاريع والبرامج الاجتماعية المؤثرة.
ويأتي في مقدمة تلك المشاريع تنفيذُها للمرحلة الأولى من مشروع تحسين البيئة السكنيّة للأسر المستحقّة في محافظات منطقة الرياض، والذي يندرج ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض للإنماء الاجتماعي "إنماء وتمكين" في منطقة الرياض، الذي يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشاريع لها مردود اجتماعي واقتصادي، وأثر تنموي مستدام، تُنفّذ بطرق تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقّة وتحقيق النمو الاجتماعي، وهو برنامج يستجيب لمستهدفات رؤية المملكة 2030.