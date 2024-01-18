"غرفة تجارة حفر الباطن" تنهي تدريب 40 رائدة أعمال واعدة

وقال رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل: إن البرنامج الذي قدمه عدد من المدربات في الكلية التقنية، ضمن البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها الغرفة في إطار مبادراتها لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، كأحد محاورها وأهدافها الاستراتيجية، وتفعيلاً لأحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030، لدعم وتنمية النشاط الاقتصادي.