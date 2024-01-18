"غرفة تجارة حفر الباطن" تنهي تدريب 40 رائدة أعمال واعدة

أنهت الغرفة التجارية بحفر الباطن، اليوم الخميس، برنامج "المهارات التسويقية لبناء مشروعك" والموجه لتدريب رائدات الأعمال الواعدات في المحافظة.
شارك في البرنامج الذي نظم بالتعاون مع الكلية التقنية للبنات، ممثلة بقسم التقنية الإدارية والمالية، 40 رائدة أعمال واعدة.
وتناول البرنامج التدريبي، التعريف بالهوية التجارية وصناعتها وأساليب واستراتيجيات التسويق، وأهمية وكيفية إعداد خطة التسويق.
وقال رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل: إن البرنامج الذي قدمه عدد من المدربات في الكلية التقنية، ضمن البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها الغرفة في إطار مبادراتها لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، كأحد محاورها وأهدافها الاستراتيجية، وتفعيلاً لأحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030، لدعم وتنمية النشاط الاقتصادي.
وأكد "العقيّل" أنّ الغرفة تسعى لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية خلال هذا العام، بالتعاون مع عدد من المؤسسات التدريبية؛ لدعم ومساندة أصحاب وصاحبات الأعمال الراغبين في الدخول إلى قطاع الأعمال.
وأوضح أن ذلك يأتي إيمانًا بحجم الفرص والأعمال المتاحة في القطاع الخاص الذي أصبح يمثل المستقبل الواعد لسوق العمل السعودي.
وقالت رئيسة قسم التقنية الإدارية والمالية بالكلية التقنية والمشرفة على البرنامج سماح الغامدي: إن الكلية حريصة على تأهيل وتدريب وتمكين الخريجات والسعي إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهن.
وأشارت "الغامدي" إلى أن هذا يتم من خلال البرامج النوعية التي تنفذ بالتعاون بين الغرفة التجارية والكلية التقنية، آخذةً في عين الاعتبار أن تواكب سوق العمل المستقبلي للخريجات بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.