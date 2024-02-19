"نائب أمير تبوك" يطلع على التقرير السنوي لقوات الأمن والحماية وينوه بدعم القيادة

وأثنى الأمير خالد بن سعود خلال الاستقبال، على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حمايةٍ لمقدرات الوطن والمواطن من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا) في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية؛ مؤكدًا دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن والحماية في المنطقة من قِبَل الإمارة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.