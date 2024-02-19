"نائب أمير تبوك" يطلع على التقرير السنوي لقوات الأمن والحماية وينوه بدعم القيادة

الْتقى الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، واطلع على التقرير الإحصائي السنوي للقوات لعام 1444هـ.
وأثنى الأمير خالد بن سعود خلال الاستقبال، على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حمايةٍ لمقدرات الوطن والمواطن من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا) في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية؛ مؤكدًا دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن والحماية في المنطقة من قِبَل الإمارة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
من جانبه، أعرب اللواء الفايز عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه، على دعمهما ومتابعتهما الدائمة لكل القطاعات الأمنية في المنطقة.
وحضر الاستقبال قادة القوة الخاصة للأمن والحماية في كل من مشروع البحر الأحمر ومحافظة العلا ومشروع نيوم ومشروع آمالا.