وزارة البيئة تنظّم ورشة عمل حول الإدارة الجيدة للمناحل بالطائف

نظمت "الإدارة العامة للثروة النباتية" بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع مكتب الوزارة بمحافظة الطائف؛ ورشة عمل تحت عنوان "المناحل وطرق الإدارة الجيدة".
وشارك في الورشة التي رعاها وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، عدد من المختصين والمهتمين في مجال النحل والنحّالين، بحضور مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية المهندس صالح بن سالم الفيفي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، ومدير عام إدارة المناحل وإنتاج العسل المهندس عبد الله السبيعي، ورئيس مجلس إدارة جمعية نحالي الباحة الدكتور أحمد الخازم.
وتناولت الورشة القواعد الذهبية في إدارة المناحل وتربية ملكات نحل العسل وأفراد طائفة النحل ومنتجات الخلية، كما اشتملت على مناقشة سبل الاهتمام بالنحل البلدي، وتنمية منتجاته، ودور العيادات المتنقلة في التشخيص المبكر لأمراض وآفات النحل، إضافة إلى تكريم مجموعة من النحالين المتعاونين في مشروع حماية سلالة النحل المحلية.
من جانبه أكّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، أهمية اتباع الطرق الصحيحة في إدارة خلايا النحل والاستفادة من المراعي النحلية حسب الحمولة الرعوية في مناطق النباتات العاسلة. وأشار القاضي إلى أن سلالة النحل في المملكة تتميز بتأقلمها وتحملها للظروف المناخية القاسية، ودورها الفعال في هذه الحياة؛ إذ تعد من أهم الملقِّحات الحشرية التي تساهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي.