وزارة البيئة تنظّم ورشة عمل حول الإدارة الجيدة للمناحل بالطائف

من جانبه أكّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، أهمية اتباع الطرق الصحيحة في إدارة خلايا النحل والاستفادة من المراعي النحلية حسب الحمولة الرعوية في مناطق النباتات العاسلة. وأشار القاضي إلى أن سلالة النحل في المملكة تتميز بتأقلمها وتحملها للظروف المناخية القاسية، ودورها الفعال في هذه الحياة؛ إذ تعد من أهم الملقِّحات الحشرية التي تساهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي.