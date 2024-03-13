"أعمال للتنمية الأسرية" تهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك

واختتم "المقرن": الحمد لله الذي بلغ المسلمين والمسلمات صيام الشهر الفضيل، سائلاً الله عز وجلّ، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه الخير والصلاح، ويكلل جهوده بالنجاح، وأن يتقبل من مقامه الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على المسلمين والمسلمات وبلادنا الإسلامية عزيزة وقوية.