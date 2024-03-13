"أعمال للتنمية الأسرية" تهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك
رفع رئيس مجلس إدارة جمعية "أعمال للتنمية الأسرية" الدكتور خالد بن سعد المقرن التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445.
وقال "المقرن": إن تتابع السنين، ونحن نعيش في ظل قيادتنا الرشيد بأمن واستقرار وعيش رغيد بفضل الله ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي بذل الجهود الحثيثة لتأمين كل الخدمات والحياة الكريمة لأبناء الوطن والمقيمين، ليكون بلدنا في مصاف الدول المتقدمة، وفق رؤية ثاقبة، وخطى ثابتة، بأساليب متقدمة.
واختتم "المقرن": الحمد لله الذي بلغ المسلمين والمسلمات صيام الشهر الفضيل، سائلاً الله عز وجلّ، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه الخير والصلاح، ويكلل جهوده بالنجاح، وأن يتقبل من مقامه الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على المسلمين والمسلمات وبلادنا الإسلامية عزيزة وقوية.