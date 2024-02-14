مدارس "تعليم سراة عبيدة" تواصل الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

تحتفي مدارس تعليم سراة عبيدة، بـ"يوم التأسيس"؛ بمشاركة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة، انطلقت الأحد الماضي، وتختتم غداً الخميس.