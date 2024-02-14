مدارس "تعليم سراة عبيدة" تواصل الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

تحتفي مدارس تعليم سراة عبيدة، بـ"يوم التأسيس"؛ بمشاركة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة، انطلقت الأحد الماضي، وتختتم غداً الخميس.
وقال مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي: إن هذه الاحتفالات الخاصة بـ"يوم التأسيس" تُنفذ في جميع القطاعات التعليمية، وتأتي إيماناً بقيمة هذه المناسبة الوطنية وأهميتها في غرس قيم الاعتزاز بالدولة السعودية لدى النشء.
وتبصيرهم بجذورها التاريخية والحضارية والثقافية الراسخة وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون، والتأكيد على عُمق تاريخ الدولة السعودية وترسيخ الاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة.
وأضاف "العلكمي"، أن الإدارة بجميع منسوبيها وطلابها وطالباتها، تشارك في هذه المناسبة بحزمة متنوعة من الفعاليات التي تعبر عن ارتباطنا الوثيق وارتباط أجدادنا بالقيادة الرشيدة عبر التاريخ، تحت راية التوحيد، تذكيراً بسير أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة المباركة.
ولفت "العلكمي"، إلى أنه جرى إعداد خطط للمتابعة الميدانية؛ للاحتفاء بـ"يوم التأسيس" في جميع المدارس.
وأظهرت التقارير المرفوعة، حجم البرامج والفعاليات التي انعكست إيجاباً على مشاعر صادقة للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ حيث تضمّنت العديدَ من البرامج والعروض الشعبية المتنوعة من أزياء وأهازيج.