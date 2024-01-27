بذهبية "أكواتور".. اختتام فعاليّات مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي

أكد المشرف العام على المهرجان الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أن الخيل العربية الأصيلة تحظى بدعم قوي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله" كما يحظى المهرجان بدعم سخي من سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي جاء اهتمامه امتدادًا لاهتمام " المغفور له بإذن الله" الأمير سلطان بن عبدالعزيز كما قدم سموه التهاني والتبريكات لمربط أجمل لحصولهم على كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي لسباقات الخيل العربية ووصف المنافسة بالمهرجان بالقوية والصعبة لما تحمله الخيل المشاركة من مواصفات عالية كما وعد سموه ملاك الخيل والمرابط بأن النسخة القادمة من المهرجان ستكون مختلفة.