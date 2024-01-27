بذهبية "أكواتور".. اختتام فعاليّات مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي

اُختتمت مساء اليوم السبت في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة فعاليّات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2024 بتتويج البطل أكواتور لمربط الراجحيات بذهبية الأفحل بعد منافسة قوية بين نخبة الجياد المشاركة من مختلف دول العالم.
فيما شهد اليوم الختامي للمهرجان الذي أُقيم برعاية مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية حضور رئيس اللجنة العليا المنظمة سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والسفراء وملاك الخيل والمهتمين من داخل المملكة وخارجها وسط أجواء عالية التنافسية على ألقاب الفئات في البطولة الأعلى تصنيفًا في بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة "تايتل شو".
أكد المشرف العام على المهرجان الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أن الخيل العربية الأصيلة تحظى بدعم قوي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله" كما يحظى المهرجان بدعم سخي من سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي جاء اهتمامه امتدادًا لاهتمام " المغفور له بإذن الله" الأمير سلطان بن عبدالعزيز كما قدم سموه التهاني والتبريكات لمربط أجمل لحصولهم على كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي لسباقات الخيل العربية ووصف المنافسة بالمهرجان بالقوية والصعبة لما تحمله الخيل المشاركة من مواصفات عالية كما وعد سموه ملاك الخيل والمرابط بأن النسخة القادمة من المهرجان ستكون مختلفة.
وقد جاءت نتائج البطولات على الشكل التالي.. حصدت ذهبية بطولة المهرات أعمار سنة المهرة ار كيو لميس لمربط أرقى للخيل العربية الأصيلة وحصد ذهبية بطولة الأمهار عمر سنة المهر أشقر أكمل لمربط أكمل أما ذهبية بطولة المهرات "2-3" سنوات فكانت من نصيب المهرة شاهبريز اتش في بي لمربط أجمل وذهبية بطولة الأمهار "2-3" سنوات من نصيب حامد صارم لمربط صارم واشتدت المنافسة ببطولة الأفراس وخطفت ذهبية بطولة الأفراس الفرس آنا ا مسي لمربط الخشاب من دولة الكويت والذهبية البطولة الأخيرة لصالح الفحل أكواتور لمربط الراجحيات.
كما تنافست الخيل سعودية الأصل والمنشأ في المهرجان على ألقاب البطولات، حيث استحوذت المهرة زينة عذبة لسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود على ذهبية المهرات واستحوذ المهر مهاجر عذبة لمربط سما نجد للخيل العربية على ذهبية بطولة الأمهار أما بطولة الأفراس فكان الذهب من نصيب الفرس منارة عذبة لسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود فيما نال الذهب ببطولة الأفحل الفحل ليث ديراب لمربط العارض.