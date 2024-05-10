رئيس جامعة الملك خالد يستعرض الخططَ التطويرية مع "استشاري كلية طب الأسنان"

استقبل رئيسُ جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أمس الخميس، بمكتبه بالمدينة الجامعية بالفرعاء؛ أعضاءَ المجلس الاستشاري لكلية طب الأسنان من داخل المملكة وخارجها، واطّلع بحضور
عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني على سير الاعتماد الأكاديمي والخطط الاستراتيجية والتطويرية للكلية.
وفي التفاصيل: أكّد "ابنُ دعجم" دورَ المجالس الاستشارية في تطوير العمل الأكاديمي، مشيرًا إلى أنّ ذلك ينبع من وجود الخبرات والكفاءات التي تضمّها هذه المجالس ممّن كانت لهم إسهامات أكاديمية وإدارية وتخصصية بارزة، إضافة إلى التنوع الذي تتّسم به هذه المجالس من حيث الأعضاء، وكونها وسيلةً مهمة من وسائل تحقيق الشراكة مع المجتمع ومع الجهات ذات العلاقة بمجال التخصص من القطاعين العام والخاص، وكون هذه المجالس نافذة مهمة للاستماع إلى آراء وأفكار خرّيجي وخريجات الكلية.
ومن جهته أوضح عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني، أن المجلس تم تشكيله من كفاءات وطنية ودولية وأسماء بارزة على المستوى الوطني والدولي، ويُعدُّ نموذجًا يحتذى به في تقديم الاستشارات والدعم من قبل خبراء مشهود لهم؛ حيث يضمّ المجلسُ في عضويته نخبةً من أبرز الأكاديميين والخبراء في مجالات طب الأسنان على المستوى المحلي والعالمي، مع تمثيل لكل القطاعات والفئات ذات العلاقة في منطقة عسير؛ سعيًا إلى ربط مخرجات الكلية باحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتحقيق الشراكة المجتمعية مع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في صناعة القرارات ذات التأثير المجتمعي، ومشاركة عدد من الجهات المستفيدة في المجتمع المدني في إدارة وتوجيه برامج الكلية بما يعزز التعاون والشراكة والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ويسهم في تعزيز العلاقة بين طلبة الكلية ومؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة.
وقام أعضاء المجلس وضيوف الجامعة بجولة ميدانية في المدينة الجامعية بالفرعاء، وتخلّل الجولة برامج تعريفية بالجامعة ومنطقة عسير، وزيارة المناطق الأثرية والسياحية والتراثية، وزيارات للمعامل المركزية، ولمباني وعيادات مستشفى طب الأسنان الجامعي والمعامل والمختبرات بالكلية، والتي من شأنها أن تسهم في تجويد العمل في الكلية.
وعقد المجلسُ اجتماعَه الثالث حضوريًّا بالكلية، برئاسة عميد الكلية، وحضور أعضاء المجلس في الدورة الحالية؛ حيث يضمّ المجلس من داخل المملكة العربية السعودية الدكتور محمد عبد الله الرافعي رئيس جامعة رياض العلم والمدير العام السابق لإدارة طب الأسنان بوزارة الصحة السعودية، والأستاذ الدكتور أحمد بن مبارك القحطاني عضو المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وعضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية لطب الأسنان والعميد السابق لكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود ومستشار وزير التعليم سابقًا، والدكتورة ريم بنت محمد الضلعان بوزارة الصحة ورئيسة المجلس المهني لطب الأسنان بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومن منطقة عسير يضمّ المجلس الدكتور خالد سعيد القحطاني مدير إدارة الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بعسير، والدكتور سعيد محمد قضعان من مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، وممثّلًا للقطاع الخاص في طب الأسنان بمنطقة عسير، وممثلين لخريجي الكلية من برامج البكالوريوس والدراسات العليا.
ويضمّ المجلس في عضويته من خارج المملكة: الأستاذ الدكتور مانوقاري شيتي رئيسة قسم العلوم الحيوية للوجه والفكين ورئيسة الوحدات التشخيصية بكلية طب الأسنان بجامعة ويسترن كيب وعضو ومستشار مركز أبحاث أمراض وصحة الفم المشترك بين منظمة الصحة العالمية وجامعة ويسترن كيب بدولة جنوب أفريقيا، والدكتور أسامة عمر الأمين نائب رئيس كلية الجراحين الملكية الأيرلندية دبلن سابقًا، وعضو مجلس الإدارة الحالي لها ورئيس قسم التعليم الطبي المستمر بكلية ترنتي أيرلندا سابقًا والأستاذ بمستشفى دبلن الجامعي بدولة أيرلندا، بالإضافة إلى أعضاء المجلس من الكلية الدكتور عادل سعيد اّل عبيد، والدكتور عبدالعزيز سعد أبوملحة.
يذكر أن كلية طب الأسنان تُعدّ إحدى أهم الكليات الصحية بجامعة الملك خالد، وتملك مستشفى جامعيًّا لطب الأسنان يشتمل على نحو 400 عيادة.