رئيس جامعة الملك خالد يستعرض الخططَ التطويرية مع "استشاري كلية طب الأسنان"

ومن جهته أوضح عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني، أن المجلس تم تشكيله من كفاءات وطنية ودولية وأسماء بارزة على المستوى الوطني والدولي، ويُعدُّ نموذجًا يحتذى به في تقديم الاستشارات والدعم من قبل خبراء مشهود لهم؛ حيث يضمّ المجلسُ في عضويته نخبةً من أبرز الأكاديميين والخبراء في مجالات طب الأسنان على المستوى المحلي والعالمي، مع تمثيل لكل القطاعات والفئات ذات العلاقة في منطقة عسير؛ سعيًا إلى ربط مخرجات الكلية باحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتحقيق الشراكة المجتمعية مع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في صناعة القرارات ذات التأثير المجتمعي، ومشاركة عدد من الجهات المستفيدة في المجتمع المدني في إدارة وتوجيه برامج الكلية بما يعزز التعاون والشراكة والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ويسهم في تعزيز العلاقة بين طلبة الكلية ومؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة.