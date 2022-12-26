جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تُدشِّن مؤتمر التخصصات الصحية بنسختها الـ7

تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، دشنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية مؤتمر التخصصات الصحية في نسخته السابعة، الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، من يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر إلى يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022م، في المدن الجامعية الثلاث (الرياض – جدة – الأحساء).
ويستهدف المؤتمر السنوي بشكل أساسي طلاب وطالبات المجال الصحي من جميع التخصصات والسنوات الدراسية المختلفة، شاملاً طلاب وطالبات الامتياز، والمهتمين بالبحث العلمي من طلاب الدراسات العليا.
وصرح عميد شؤون الطلاب، الأستاذ الدكتور بدر بن علي المقبل، بأن المؤتمر يسلط الضوء على كل ما يثري طلاب المجال الصحي، ويعزز مهاراتهم؛ إذ يحتوي هذا العام على أكثر من 133 محاضرة، و118 ورشة عمل، و14 جلسة نقاش، وما يزيد على 359 متحدثًا، إضافة إلى أكثر من 607 أوراق بحثية، يشارك في تحكيمها وتقييمها أكثر من 169 محكمًا من مختلف الكليات والتخصصات، كما يستقطب ما يزيد على ألف طالب وطالبة في الكليات الصحية من مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالمجال الصحي والعاملين فيه.
كما أكد الدكتور المقبل أن مؤتمر التخصصات الصحية من أهم المؤتمرات الطلابية على مستوى الجامعات السعودية، وهو أول مؤتمر طلابي معتمد من هيئة التخصصات الصحية، إضافة إلى كونه منصة علمية يناقش من خلالها طلاب ومنسوبو التخصصات الصحية أعمالهم البحثية، كما تتاح لهم من خلالها فرصة الحصول على معلومات وخبرات قيمة، تخص تخصصاتهم ومساراتهم المستقبلية، وذلك من خلال البرامج العلمية المتنوعة المقدمة من قِبل نخبة من الأطباء والخبراء في المجالات الطبية والميدان الصحي بشكل عام.
يُشار إلى أن مؤتمر التخصصات الصحية لهذا العام يُعقد تحت عنوان ريادة الرعاية الصحية؛ إذ يهدف إلى تخفيف الأعباء الصحية بتفعيل الصحة الوقائية، إضافة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة المجال الصحي، إلى جانب الحفاظ على الاستدامة بتطوير الرعاية الصحية الشاملة. كما يشتمل المؤتمر في نسخته السابعة على معرض للأبحاث ومعرض عام لاستعراض أهم الأعمال البحثية والدراسات المرتبطة بهوية المؤتمر ومحاوره المتنوعة.