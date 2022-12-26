جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تُدشِّن مؤتمر التخصصات الصحية بنسختها الـ7

وصرح عميد شؤون الطلاب، الأستاذ الدكتور بدر بن علي المقبل، بأن المؤتمر يسلط الضوء على كل ما يثري طلاب المجال الصحي، ويعزز مهاراتهم؛ إذ يحتوي هذا العام على أكثر من 133 محاضرة، و118 ورشة عمل، و14 جلسة نقاش، وما يزيد على 359 متحدثًا، إضافة إلى أكثر من 607 أوراق بحثية، يشارك في تحكيمها وتقييمها أكثر من 169 محكمًا من مختلف الكليات والتخصصات، كما يستقطب ما يزيد على ألف طالب وطالبة في الكليات الصحية من مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالمجال الصحي والعاملين فيه.