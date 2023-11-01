"التدريب المهني" يختتم ورش عمل "الشخصية القيادية" بالتعاون مع جامعة نجران

وشدد مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران الدكتور محمد أحمد الزهراني على أهمية مثل هذه الورش والتي تضمنت محاور عدة وتُسهم في تنمية الإنتاجية والكفاءة الإدارية ورفع مستويات الأداء وبناء المهارات والقدرات المعرفية وتبادل الخبرات، وتعد هذه الورش باكورة الورش المتخصصة والتي اختيرت بعناية لمواكبة الاستثمار الأمثل في تنمية القدرات البشرية