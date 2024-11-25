أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري بالمملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، القنصل العام لجمهورية كوريا "وو هونغكو"، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليًا.