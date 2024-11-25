أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري بالمملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، القنصل العام لجمهورية كوريا "وو هونغكو"، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليًا.
ورحب الأمير "فهد" خلال الاستقبال، بالقنصل العام الكوري والوفد المرافق له، متمنيًا لهم طيب الإقامة بالمنطقة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب القنصل الكوري "وو هونغكو"، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات.
وفي نهاية الاستقبال تسلم أمير منطقة تبوك، هدية تذكارية من القنصل العام لجمهورية كوريا.