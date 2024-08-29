موجهة للقطاع غير الربحي.. "تكاد" تختتم برنامجها التدريبي "الإسناد الحكومي" بالرياض

وتَطرق في ورشة العمل عن أبرز المخاطر الشائعة في الشراكات بين القطاع الحكومي وغير الربحي، والتي في مقدمتها عدم التوافق بين المنشأتين، أو الفشل في التواصل بفعالية والتوقعات المتضاربة بينهم، وكذلك عدم الرغبة في إيجاد حلول مناسبة تسرع من وتيرة العمل وتعالج الخلل.