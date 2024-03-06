بالصور.. "تعليم الرياض" يفتتح المعرض الفني "سمعًا وطاعة" لتعزيز قيم المواطنة

‏افتتح المساعدُ للخدمات المعرضَ الفني "سمعًا وطاعة"، بمناسبة ⁧‫يوم التأسيس ‬⁩الذي ينظّمه مكتب التعليم بالنسيم بمعهد الأمل للصم، بحضور قيادات من الإدارة، ومدير مكتب التعليم بالنسيم، وعدد من المشرفين، والمعلمين والمعلمات، وأولياء أمور الطلاب والطالبات.