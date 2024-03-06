بالصور.. "تعليم الرياض" يفتتح المعرض الفني "سمعًا وطاعة" لتعزيز قيم المواطنة

افتتح المساعدُ للخدمات المعرضَ الفني "سمعًا وطاعة"، بمناسبة يوم التأسيس الذي ينظّمه مكتب التعليم بالنسيم بمعهد الأمل للصم، بحضور قيادات من الإدارة، ومدير مكتب التعليم بالنسيم، وعدد من المشرفين، والمعلمين والمعلمات، وأولياء أمور الطلاب والطالبات.
وتجول المساعد للخدمات والحضور داخل المعرض الذي احتوى على العديد من الأعمال واللوحات الفنية التي تحكي تاريخ تأسيس المملكة، والتي جسدها الطلاب والطالبات في أعمال فنية وطنية معبرة.
يذكر أنّ المعرض يهدف إلى تشجيع المواهب وإظهار القدرات الفنية لطلاب التعليم العام والتربية الخاصة؛ للتعبير عن مشاعرهم الوطنية في ذكرى المناسبة، وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية لإنشاء جيل واعٍ يساهم في رؤية الوطن 2030.
ويضمُّ المعرضُ عددًا من الأجنحة؛ منها الرسم والتصوير التشكيلي والخزف والطباعة والتركيب والنسيج والسجاد والخط العربي والزخرفة ومجال الفن.