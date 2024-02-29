لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.. وكيل إمارة القصيم يزور مهرجان حياة الورد بعنيزة

يشار إلى أن المهرجان يقع في قلب منتزهات الحاجب بعنيزة وتتوسطه سجادة من الورد المنوع كأحد أكبر الحدائق، بمساحة 900م2 تحتضن 210000 وردة من 33 لونًا؛ فيما بلغ عدد الورد بالموقع كاملًا 485200، وعدد أصناف الزهور المنتشرة بالمهرجان 11 نوعًا.