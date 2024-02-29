لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.. وكيل إمارة القصيم يزور مهرجان حياة الورد بعنيزة

نيابة عن أمير منطقة القصيم، زار وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، مهرجان حياة الورد الثاني الذي تنظمه بلدية عنيزة بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والخاصة.
واطلع وكيل الإمارة على الجهود التي تقدّمها الجهات المعنية المشاركة في المهرجان الذي يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة، ويتوافق مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق أجواء ترفيهية.
ونقل وكيل إمارة منطقة القصيم تحيات وتقدير الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لجميع المشاركين والجهات القائمة على المهرجان؛ مُثنيًا على جهود محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ورئيس البلدية وفريق العمل بالمهرجان.
يشار إلى أن المهرجان يقع في قلب منتزهات الحاجب بعنيزة وتتوسطه سجادة من الورد المنوع كأحد أكبر الحدائق، بمساحة 900م2 تحتضن 210000 وردة من 33 لونًا؛ فيما بلغ عدد الورد بالموقع كاملًا 485200، وعدد أصناف الزهور المنتشرة بالمهرجان 11 نوعًا.