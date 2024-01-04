شراكة مجتمعية بين "صحة عسير" ومتبرع تكفل بتركيب جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى تنومة

وقّعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اتفاقية شراكة مجتمعية مع رجل الأعمال علي بن سليمان الشهري؛ برعاية وحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن قداح الموسى .
ووفق الاتفاقية تكفّل الشريك المجتمعي علي بن سليمان الشهري، بتوريد وتركيب جهاز الأشعة المقطعية في مستشفى تنومة العام، حسب المقاييس والمعايير السعودية المعتمدة.
وتم التوقيع من قبل المشرف على القطاع الصحي ومدير مستشفى تنومة عايض بن محمد الأسمري، ونيابةً عن علي بن سليمان الشهري شقيقه عامر بن سليمان الشهري .
حضر مراسم التوقيع مدير الشراكة المجتمعية بصحة عسير صالح بن علي الأحمري.
وتعزز اتفاقيات الشراكة المجتمعية مساهمة القطاعات المختلفة في التنمية الصحية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمستفيدين بجودة عالية، تتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة؛ مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .