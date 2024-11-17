مستفيدو جمعية كيان للأيتام يستكشفون علوم الطاقة بمعرض مشكاة التفاعلي

هذا، وقالت فاطمة السكيت المدير التنفيذي في جمعية جسر: إن موضوع الطاقة الذرية والمتجددة مهم جدًّا؛ ولذلك نحن اليوم أيضًا هنا مع جمعية كيان للأيتام، وقد استفاد أيضًا مستفيدونا وكلنا مستمتعون بجولتنا في المعرض وبالشرح الوافي الذي سمعناه من المشرفات. حقًّا: إن مبدأ التعلم هو جوهر كل ما يتمّ تطويره في معرض مشكاة التفاعلي، وهذا مدخل للتغيير وإعادة هيكلة المجتمع لتقبُّل الحقائق العلمية في وقتٍ أصبح فيه الحوار حول الطاقة ومواضيع البحث العلمي حديث الساعة.