مستفيدو جمعية كيان للأيتام يستكشفون علوم الطاقة بمعرض مشكاة التفاعلي
زار مستفيدو جمعية كيان للأيتام معرضَ مشكاة التفاعلي؛ حيث كان في استقبالهم: ميعاد السلوم، وعبير الرشيدي من إدارة العلاقات العامة والإعلام والتواصل، وتمت مصاحبتهم في جولة في المعرض، مع الشرح الوافي وإجراء التجارب الفاعلة والهادفة لهم، بحضور المشرفات عن القاعات أيضًا.
يأتي ذلك حرصًا من جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف على تنمية وتمكين مستفيديها في كافّة المجالات؛ لجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، ورغبةً منها في توسيع آفاقهم وتنمية مهاراتهم، وحيث إن معرض مشكاة التفاعلي إحدى مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة، ويعدُّ انطلاقة حقيقية وشيقة لتوعية المجتمع عن الطاقة الذرية والمتجددة. وجاءت زيارة المستفيدين للمعرض هادفة وفيها نوع من الإثارة والتعلم.
ويهدف المعرض، حسب "عبير الرشيدي وميعاد السلوم"، إلى تحفيز النشْء من خلال تقديم العروض العلمية وورش العمل والأفلام التعليمية حول الطاقة المتجدِّدة كمبادرات مجتمعية للمدارس والجمعيات الخيرية، وجمعيات الأيتام؛ حيث يتمّ عرضها بطريقة تفاعلية شيّقة، مبدين سعادتَهم بحضور مستفيدي جمعية كيان للأيتام واستقبالهم ومرافقتهم في جولة شيقة في قاعات المعرض.
وأثناء الجولة عبرت المستفيدة "أسمى محمد عبدالله يوسف" عن سعادتها بزيارة المعرض؛ حيث استفادت كثيرًا من التجارب والأجهزة المتواجدة في القاعات، وكذلك استفاد أولادها. وقالت: المعرضُ عبارةٌ عن استكشاف وتعليم ومرح بوقتٍ واحد، وأشكر جمعية كيان لدعوتنا لزيارته.. فعلًا رحلة ممتعة وغنية بالمعرفة.
من جانبها قالت الابنة "توليب يوسف": المعرض -فعلًا- تفاعلي وطاقة متجددة وتعليم.. شكرًا لجمعية كيان هذا الاختيار الهادف، كما قالت الابنة "ريتاج يوسف": المعرض علوم وطاقة وتفاعل مع الموظفات، والحضور كله هادف وتعليمي. شكرًا لجمعية كيان. وقالت الأم البديلة شيخة محمد أم فيصل: المكان جميل جدًّا، وقد استفاد ابني "فيصل" من الشرح وألعاب الطاقة، وتحريك المياه لتوليد الطاقة الكهربائية، وحقًّا معرض هادف ويستحق الزيارة.. شكرًا جمعية كيان على كل ما تقدمينه لأبنائك الأيتام.
هذا، وقالت فاطمة السكيت المدير التنفيذي في جمعية جسر: إن موضوع الطاقة الذرية والمتجددة مهم جدًّا؛ ولذلك نحن اليوم أيضًا هنا مع جمعية كيان للأيتام، وقد استفاد أيضًا مستفيدونا وكلنا مستمتعون بجولتنا في المعرض وبالشرح الوافي الذي سمعناه من المشرفات. حقًّا: إن مبدأ التعلم هو جوهر كل ما يتمّ تطويره في معرض مشكاة التفاعلي، وهذا مدخل للتغيير وإعادة هيكلة المجتمع لتقبُّل الحقائق العلمية في وقتٍ أصبح فيه الحوار حول الطاقة ومواضيع البحث العلمي حديث الساعة.