صحة حائل تدشن مبادرة تعريفية في اليوم العالمي للإسعافات الأولية

وأوضحت صحة حائل أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بالإسعافات الأولية ومبادئها، ومعرفة أساسياتها، ورفع الوعي بأهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والتشجيع على اكتساب المعرفة في الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، والطريقة المثلى لتحدي الظروف والمواقف الصعبة التي قد تنقذ حياة إنسان.