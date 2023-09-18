صحة حائل تدشن مبادرة تعريفية في اليوم العالمي للإسعافات الأولية

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري، مؤخراً مبادرة تعريفية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية في ممشى الأمير عبدالعزيز بن سعد، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة و شركاء النجاح.
وأوضحت صحة حائل أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بالإسعافات الأولية ومبادئها، ومعرفة أساسياتها، ورفع الوعي بأهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والتشجيع على اكتساب المعرفة في الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، والطريقة المثلى لتحدي الظروف والمواقف الصعبة التي قد تنقذ حياة إنسان.